באיראן מכחישים: "נוסח מזכר ההבנות אינו מדוייק"

אחרי שרשת "בלומברג" פרסמה הבוקר (רביעי) את טיוטת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, בטהרן הכחישו כעת את הדיווח וטענו כי נוסח ההסכם - שנחשף כבר אתמול ברשת "אל-ערביה" - לא מדוייק.

"נוסח מזכר ההבנות שפורסם בבלומברג אינו מדויק, כולל ליקויים רבים וחסרות בו מילות מפתח חשובות" נאמר לסוכנות הידיעות "תסנים". עוד נטען כי "בהתאם להסכמות בין הצדדים, נוסח מזכר ההבנות המלא לא יפורסם גם לאחר החתימה עליו ביום שישי".עם זאת, תוך דקות ספורות סוכנות הידיעות האיראנית חזרה בה ופרסמה תיקון לדיוון, לפיה ההסכם יפורסם אחרי טקס החתימה שיתקיים בסוף השבוע בשוויץ.

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הטענה האיראנית לפיה ההסכם המלא לא יפורסם בכלל מגיע בניגוד לטענות האמריקניות, כשאתמול גורמים בממשל טראמפ טענו כי הם רוצים לפרסם את נוסח ההסכם המלא לציבור, אך "נותנים לאיראן מרחב תמרון" להשפיע על התהליכים הפוליטיים במדינה.

"אנחנו רוצים את המסמך בחוץ" אמר אחד הגורמים ל-CNN. "הם ביקשו שאנחנו נחכה עד אחרי החתימה ביום שישי, אבל אנחנו מנסים לשחרר אותו לפני כן. אנחנו ממוקדים בטווח הארוך שהוא התוכן ויציאת האמון, זה חשוב יותר מניהול הנרטיב".

לפי הדיווח, מי שמעכב את פרסום מזכר ההבנות הוא המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שאמנם אישר את החתימה על ההסכם, אך עדיין מתלבט האם עליו לפרסם הצהרה לפני החתימה הרשמית בשוויץ ביום שישי הקרוב. לטענת הגורמים האמריקנים, פרסום ההסכם המלא עלול לסבך את המאמצים להצהרה כזו מטעם חמינאי.