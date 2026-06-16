דיווח סעודי: אלו פרטי ההסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן

כניעה מוחלטת: ברשת "אל-ערביה" הסעודית פרסמו הערב (שלישי) את מה שלטענתם הוא הנוסח המלא של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב, אשר מציג את התנאים שהוסכמו ושייחתמו באופן רשמי בשוויץ ביום שישי הקרוב.

לפי הדיווח, הסעיף הראשון של ההסכם קובע כי "איראן וארה"ב, יחד עם בנות בריתן במלחמה הנוכחית, מכריזות עם חתימת מזכר הבנות זה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, ומתחייבות כי מעתה לא ינקטו כל פעולות לחימה זו נגד זו, ויימנעו מאיום או משימוש בכוח זו נגד זו. ההסכם הסופי יאשר את הוראות סעיף זה ואת יתר סעיפי ההסכם".

בנוסף נטען כי איראן וארה"ב ינהלו משא ומתן להגיע להסכם סופי תוך 60 יום, הניתנות להארכה בהסכמה הדדית. כמו כן, ארה"ב תסיר את המוצר הימי על נמלי איראן תוך 30 יום מרגע חתימת מזכר ההבנות, בעוד שאיראן תשחרר את החסימה במיצרי הורמוז תוך 30 ימים.

כל הכוחות האמריקנים ייסגו מהאזור

התחייבות נוספת שצויינה בדיווח היא שארה"ב תסיג את כל כוחותיה "מהאזורים הסובבים את איראן" תוך חודש מההגעה להסכם סופי. כמו כן, נטען כי ארה"ב ו"שותפותיה האזוריות" מתחייבות "לגבש תוכנית מקיפה שתוסכם על ידי שני הצדדים לשיקום ולפיתוח הכלכלי של איראן, תוך הבטחת מימון של לפחות 300 מיליארד דולר. מנגנון היישום של תוכנית זו, כחלק מן ההסכם הסופי, יגובש בתוך 60 ימים".

בנוגע לסנקציות, נטען כי מזכר ההבנות קובע שאם ההסכם הסופי ימומש, ארה"ב תסיר את כל סוגי הסנקציות המוטלות כיום על איראן, "כולל החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ומועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכן את כל הסנקציות החד-צדדיות של ארה"ב, הן הראשיות והן המשניות".

בתמורה, נכתב באופן מפורש במזכר ההבנות כי "הרפובליקה האסלאמית של איראן שבה ומדגישה כי לעולם לא תייצר נשק גרעיני". עם זאת, נטען כי איראן וארה"ב "הסכימו כי גורלו של החומר המועשר וגורלם של כל הנושאים האחרים הקשורים לגרעין, שיוסכמו הדדית, לרבות צורכי הגרעין של איראן, יוסדרו באופן הולם במסגרת הסכם סופי". עד הגעה להסכם הסופי, ארה"ב מאשרת להישאר בסטטוס קוו הנוכחי.