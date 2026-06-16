ביום שישי הקרוב: נקבע המיקום לחתימת ההסכם בין ארה"ב ואיראן

יום אחרי ההגעה לסיכומים על פרטי מזכר ההבנות, משרד החוץ של שוויץ הודיע כעת (שלישי) כי טקס החתימה על ההסכם בין ארה"ב לאיראן יתקיים ביום שישי הקרוב בעיר הנופש בורגנשטוק.

כזכור, אמש דווח כי נציגי ארה"ב ואיראן חתמו על גרסה ראשונית של מזכר ההבנות, לקראת החתימה הרשמית ביום שישי. בכיר אמריקני חשף בתדרוך לכתבים כי המזכר יכלול את חתימותיהם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סגן נשיא ג'יי די ואנס ויו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף.

לדברי הבכיר, טראמפ עצמו לא ישתתף בטקס החתימה הרשמי, כשמי שייצג את ארה"ב בטקס יהיה ואנס וכן יועצי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. "יש לנו קשר ישיר עם בכירים במערכת האיראנית וזה משהו שלא היה 47 שנה", ציין הבכיר, והוסיף כי האיראנים הסכימו לוויתורים חסרי תקדים, ובתמורה ארה"ב שוקלת צעדים שלא הסכימה להם בעבר.