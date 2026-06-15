דיווח: טראמפ, ואנס וקאליבאף חתמו על מזכר הבנות

בכיר אמריקני חשף היום (שני) בתדרוך לכתבים כי ארצות הברית ואיראן חתמו על מזכר הבנות דרמטי, הכולל את חתימותיהם של הנשיא טראמפ, סגן הנשיא ואנס ויו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף.

לדברי הבכיר, טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי הקרוב בהשתתפות סגן הנשיא ואנס, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. "יש לנו קשר ישיר עם בכירים במערכת האיראנית וזה משהו שלא היה 47 שנה", ציין הבכיר, והוסיף כי האיראנים הסכימו לוויתורים חסרי תקדים, ובתמורה ארה"ב שוקלת צעדים שלא הסכימה להם בעבר.

בממשל האמריקני מעריכים כי כבר בתוך שבועיים תירשם עלייה משמעותית בתנועת האוניות במצר הורמוז. עם זאת, בכיר אמריקני נוסף הדגיש כי השבועות הקרובים יהיו קריטיים: "בשבועיים-שלושה הקרובים נדע אם ההבנות עם איראן יכולות להפוך להסכם רשמי".