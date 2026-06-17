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הביקור המדיני נמשך

כ"ץ נפגש עם נשיא סומלילנד: "שנים שיתפנו פעולה בפעולות סודיות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש עם נשיא סומלילנד וחשף כי "שנים רבות שיתפנו פעולה מתחת לרדאר בשורת פעולות שיישארו סודיות. כעת אנחנו נחושים להביא את שיתוף הפעולה לשיאים חדשים"

12:06
3 תגובות
שר הביטחון ונשיא סומלילנד
שר הביטחון ונשיא סומלילנד | צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש היום (רביעי) עם נשיא סומלילנד, עבד א-רחמן מוחמד עבדאללה, ועם בכירים נוספים מסומלילנד - זאת כחלק מהביקור המדיני ההיסטורי של המשלחת בישראל. בפגישה כ"ץ דן עמם בדרכים להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני, הכלכלי והמדיני בין המדינות.

במהלך הפגישה הדגיש כ"ץ כי ישראל וסומלילנד הן שתי דמוקרטיות החולקות ערכים משותפים ומחויבות למאבק נגד גורמי טרור באזור, לחיזוק היציבות האזורית ולהבטחת ביטחונם של אזרחיהן.

שר הביטחון ונשיא סומלילנד
שר הביטחון ונשיא סומלילנד| צילום: נטע דבח\משרד הביטחון

בנוסף, שר הביטחון חשף כי לאורך שנים התקיימו בין ישראל לסומלילנד קשרים ביטחוניים משמעותיים ושיתופי פעולה הדוקים, שחלקם התנהלו באופן חשאי. כ"ץ הביע את רצונו להרחיב את הקשרים ושיתופי הפעולה, ולהביאם לשיאים חדשים בתחומי הביטחון, המודיעין, הטכנולוגיה והחדשנות.

"לישראל ולסומלילנד ידידות ארוכת שנים המבוססת על אינטרסים משותפים, ערכים דמוקרטיים ומחויבות לביטחון וליציבות" אמר כ"ץ. "שנים רבות שיתפנו פעולה מתחת לרדאר בשורת פעולות שיישארו סודיות. כעת אנחנו נחושים להביא את שיתוף הפעולה הביטחוני בינינו לשיאים חדשים - לטובת שני העמים ולטובת היציבות באזור".

פגישת המשלחות (אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

בפגישה השתתפו מהצד הישראלי מ"מ ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, המשנה למנכ"ל משרד הביטחון, ראש אגף התכנון בצה"ל, שגריר ישראל המיועד לסומלילנד ובכירים נוספים. מצד סומלילנד השתתפו שר הביטחון, השר לענייני נשיאות, מפקד צבא סומלילנד, ראש לשכת הנשיא, סגן ראש סוכנות המודיעין הלאומית ושגריר סומלילנד בישראל.

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תגובות

3
3
פנינה
לפני 58 דקות

ממתי פגישה עם נשיא סומלילנד הפכה לתחליף לאסטרטגיה ביטחונית בצפון ובדרום? הממשלה הזו מייצרת כותרות ריקות כדי להסתיר את חוסר המסוגלות שלה לקבל החלטות קשות. חייבים להעיף את הפוליטיקאים האלה ולהחזיר את הביטחון לידיים מקצועיות.

2
גיל
לפני 57 דקות

האם מישהו בממשלה הזו מבין שאנחנו מדממים בזמן שהם מתעסקים ביחסי ציבור ריקים? במקום להביא ביטחון אמיתי ולדאוג לחיילים שלנו, כ"ץ מוכר לנו סיפורים על קשרים חשאיים. אנחנו חייבים להתעורר ולדרוש מנהיגים שאכפת להם מהחיים של האזרחים שלהם.

1
ברוך
לפני 54 דקות

בעבר הנהגנו מדיניות חוץ אחראית שביססה את מעמדנו במערב, ואילו כעת הממשלה מחליפה אסטרטגיה לאומית ביחסי ציבור. ההיסטוריה מוכיחה שביטחון ישראל נשען על בריתות עומק אסטרטגיות, ולא על פגישות סמליות חסרות השפעה.