לראשונה: נשיא סומלילנד הגיע לישראל ונפגש עם הרצוג

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (ראשון) את נשיא מדינת סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה ורעייתו פארדוסה מוחמד רובלה, בבית הנשיא. עבדאללה הגיע לישראל לראשונה כחלק מביקור מדיני היסטורי, אחרי כינון היחסים בין המדינות בדצמבר האחרון.

תחילה נשיא סומלילנד ורעייתו התקבלו בטקס קבלת פנים רשמי בבית הנשיא, יחד עם המשלחת הבכירה המתלווה לביקור. לאחר מכן, קיימו הנשיאים פגישה מדינית, ובסיומה מסרו הצהרות לתקשורת.

הרצוג ונשיא סומלילנד - מעיין טואף/לע״מ הרצוג ונשיא סומלילנד | צילום: מעיין טואף/לע״מ 10 10 0:00 / 11:02

"אדוני הנשיא, אנחנו שמחים לארח אותך ואת רעייתך, יחד עם משלחת השרים והמנהיגים שלך, בישראל לרגל ביקור היסטורי זה" אמר הרצוג לעבדאללה. "ביקור נשיאותי ראשון זה מסמל את הפוטנציאל הרב של השותפות החדשה בין שתי אומותינו".

הנשיא הזכיר כי "שתי מדינותינו פעלו באומץ, ישראל הכירה בסומלילנד כמדינה עצמאית, מציאות הקיימת בשטח כבר במשך כמה עשורים, וסומלילנד בחרה לפתוח שגרירות כאן בירושלים, בירת ישראל. התמונות היפות של תושבי סומלילנד מניפים דגלי ישראל בחגיגת מערכת היחסים החדשה הזו חיממו את ליבנו כאן בישראל, והיום אנו שמחים לראות את דגל סומלילנד מתנוסס כאן בבית הנשיא בירושלים".

טקס קבלת הפנים ( מעיין טואף/לע״מ )

"כעת משימתנו היא חיזוק שיתופי הפעולה בין האומות במגוון רחב של תחומים: חקלאות, טכנולוגיה, מסחר, בריאות, אקדמיה וכמובן ביטחון" ציין. "לישראל ולסומלילנד מגוון רחב של איומים ואינטרסים משותפים: שתי המדינות ניצבות בפני איום של קיצוניות ראדיקלית ושואפות יחד לביטחון וליציבות בקרן אפריקה ובאיזור כולו, ורואות חשיבות בהגנה על חופש השיט הימי".

"מערכת יחסים חדשה זו מגיעה בהקשר הרחב יותר של התנופה הגוברת ביחסים בין ישראל למדינות אפריקה. במהלך כהונתי כנשיא קיימתי שלושה ביקורים רשמיים באפריקה, שהדגישו את עומקם ואת הפוטנציאל העתידי של יחסים אלה" סיכם הרצוג. "בעוד שיש מי שמבקשים להרחיק בין ישראל למדינות אפריקה, אני בטוח כי קשרים אלה רק ילכו ויתחזקו.״

הרצוג ועבדאללה ( מעיין טואף/לע״מ )

נשיא סומלילנד אמר בתגובה להרצוג כי "זהו כבוד גדול עבורי לעמוד בפניכם היום ולפנות אליכם באופן אישי במהלך ביקורי ההיסטורי. ברצוני להביע את הערכתי על קבלת הפנים החמה באופן יוצא דופן, האירוח לא משקף רק נוהל רשמי, אלא מהווה מחווה אמיתית של כבוד בין שני עמים המבקשים לבנות מערכת יחסים משמעותית למען עתיד טוב יותר".

לדבריו, "במשך 35 השנים האחרונות סומלילנד פנתה שוב ושוב למנהיגי העולם וביקשה רק דבר אחד: שיראו אותנו. והייתה זו מדינת ישראל שהכירה בנו. היום אינני עומד כאן לבדי - אני מייצג שישה מיליון בני אדם המוקירים תודה לממשלת ולעם ישראל".

הרצוג ונשיא סומלילנד ( מעיין טואף/לע״מ )

עבדאללה הדגיש כי "הביקור היום אינו טקסי בלבד, הוא מהווה הצהרה ברורה לכך שסומלילנד וישראל נכנסות לעידן חדש ואסטרטגי למען עתיד טוב יותר. רפובליקת סומלילנד היא אומה שנבנתה על יסודות של שלום ודיאלוג ואנו נותרים מחויבים לדרך זו, לא רק למען עצמנו, אלא גם למען היציבות הרחבה יותר של אזורנו".

"אנו רואים בישראל אומה שבנתה עוצמה יוצאת דופן באמצעות חדשנות ונחישות" סיכם. "מי ייתן ואירוע היסטורי זה יסמן את תחילתה של שותפות חזקה יותר בין שתי אומותינו."