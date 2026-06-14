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לכבוד יום ההולדת

הרצוג בברכה לטראמפ: "ביטוי מובהק לעוצמת החולים האמריקני"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח ברכה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80: "עם ישראל מוקיר את מנהיגותך"

08:08
3 תגובות
הרצוג וטראמפ. ארכיון
הרצוג וטראמפ. ארכיון | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח היום (ראשון) ברכה מיוחדת לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80.

"יום הולדת 80 שמח, הנשיא דונלד טראמפ!" כתב הרצוג. "מסע חייך אל הבית הלבן הוא ביטוי מובהק לעוצמתו של החלום האמריקאי ולנחישות יוצאת הדופן שהובילה אותך לאורך הדרך".

"עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל" הוסיף. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם כולו לעבר עתיד של שלום וביטחון, ולחזק עוד יותר את הברית הייחודית בין ארצות הברית לישראל".

"במסורת היהודית נאמר כי בגיל שמונים זוכים לגבורות" סיכם. אנו מאחלים לך להנות ממשפחתך הנפלאה, משנים רבות של בריאות, שמחה ונחת, ומעוד ימי הולדת מאושרים ומבורכים. מזל טוב!".

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תגובות

3
3
זלמי
לפני 29 דקות

כבר 18 דקות ועוד לא תיקנתם את הכותרת המביכה??

2
הבונה החופשי
לפני 26 דקות

ישמור על נתניהו מאוחדת

1
פסיכולוגית
לפני 21 דקות

עם ישראל חושב שטראמפ פסיכי בערך כמו שרה הפסיכוטית