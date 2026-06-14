הרצוג בברכה לטראמפ: "ביטוי מובהק לעוצמת החולים האמריקני"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח היום (ראשון) ברכה מיוחדת לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80.

"יום הולדת 80 שמח, הנשיא דונלד טראמפ!" כתב הרצוג. "מסע חייך אל הבית הלבן הוא ביטוי מובהק לעוצמתו של החלום האמריקאי ולנחישות יוצאת הדופן שהובילה אותך לאורך הדרך".

"עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל" הוסיף. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם כולו לעבר עתיד של שלום וביטחון, ולחזק עוד יותר את הברית הייחודית בין ארצות הברית לישראל".

"במסורת היהודית נאמר כי בגיל שמונים זוכים לגבורות" סיכם. אנו מאחלים לך להנות ממשפחתך הנפלאה, משנים רבות של בריאות, שמחה ונחת, ומעוד ימי הולדת מאושרים ומבורכים. מזל טוב!".