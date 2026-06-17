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חדשות פוליטי מדיני

חילי טרופר תוקף את דרעי: "כיצד הוא עומד מול עצמו ומול אלוהיו?"

ח"כ חילי טרופר תקף בחריפות את אריה דרעי בעקבות הדיווח על נכדיו העריקים: "כיצד מרגיש מנהיג פוליטי שתומך בשליחת בניהם ונכדיהם של אחרים לחזית, בעוד בניו ונכדיו מסרבים להצטרף ללחימה ונותרים בטוחים בביתם?"

12:01
8 תגובות
חילי טרופר
חילי טרופר | צילום: יונתן זינדל / פלאש90

הסערה נמשכת: ח"כ חילי טרופר תקף היום (רביעי) את יו"ר ש"ס אריה דרעי, זאת בעקבות קריאתו למשטרה להימנע מאלימות נגד מפגיני "הפלג הירושלמי" שחסמו הבוקר את התנועה בכביש 4.

"הבוקר נחשף (בגלצ) ש-3 מנכדיו של ח"כ אריה דרעי, שמשתתף בקבינט המצומצם ונמצא בחדר שמחליט לשלוח לוחמים לשדה הקרב בידיעה שיתכן שלא יחזרו - הם משתמטים המוגדרים עריקים" אמר טרופר. "למען הסר ספק, ח"כ דרעי הגיב שהוא גאה בנכדיו בעריקים".

טרופר הוסיף לתקוף את דרעי, כששאל: "כיצד מרגיש מנהיג פוליטי שתומך בשליחת בניהם ונכדיהם של אחרים לחזית, בעוד בניו ונכדיו מסרבים להצטרף ללחימה בחזית ונותרים בטוחים בביתם?! כיצד הוא עומד מול עצמו ומול אלוהיו בבחירה שלו להיות חלק מפורום שמקבל החלטה לסכן חיי אחרים, בעוד בני משפחתו משתמטים משירות ונמנעים מהסכנה?!״

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תגובות

8
7
לוחם בצדק
לפני שעה

דרעי ממש לא צריך לעמוד מול שום אלוהים. האשם היחיד פה הוא נתניהו שנכנע לסחטנות של השותפים שלו ומפקיר אותנו האזרחים הפשוטים בשביל השרידות הפוליטית שלו.

6
כרמלה לא שותקת
לפני שעה

3 נכדים עריקים של דרעי בבית בזמן שאלפי לוחמים קורסים, ולכן חובה להפסיק מיד את כל תקציבי הישיבות עד לגיוס מלא.

5
יעל
לפני שעה

10 דיברות יש בתורה ובראשן לא תעמוד על דם רעך, לכן הציבור המסורתי חייב להוקיע את דרעי ולדרוש מנהיגות ישרה שמשרתת בצבא.