חילי טרופר תוקף את דרעי: "כיצד הוא עומד מול עצמו ומול אלוהיו?"

הסערה נמשכת: ח"כ חילי טרופר תקף היום (רביעי) את יו"ר ש"ס אריה דרעי, זאת בעקבות קריאתו למשטרה להימנע מאלימות נגד מפגיני "הפלג הירושלמי" שחסמו הבוקר את התנועה בכביש 4.

"הבוקר נחשף (בגלצ) ש-3 מנכדיו של ח"כ אריה דרעי, שמשתתף בקבינט המצומצם ונמצא בחדר שמחליט לשלוח לוחמים לשדה הקרב בידיעה שיתכן שלא יחזרו - הם משתמטים המוגדרים עריקים" אמר טרופר. "למען הסר ספק, ח"כ דרעי הגיב שהוא גאה בנכדיו בעריקים".

טרופר הוסיף לתקוף את דרעי, כששאל: "כיצד מרגיש מנהיג פוליטי שתומך בשליחת בניהם ונכדיהם של אחרים לחזית, בעוד בניו ונכדיו מסרבים להצטרף ללחימה בחזית ונותרים בטוחים בביתם?! כיצד הוא עומד מול עצמו ומול אלוהיו בבחירה שלו להיות חלק מפורום שמקבל החלטה לסכן חיי אחרים, בעוד בני משפחתו משתמטים משירות ונמנעים מהסכנה?!״