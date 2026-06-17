דרעי נגד בן גביר: "קום עכשיו ועצור את האלימות"

עימות בקואליציה: יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף היום (רביעי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת על רקע העימותים בין כוחות המשטרה למפגיני "הפלג הירושלמי" שחסמו לתנועה את כביש 4 במחאה על מעצר עריק. בדבריו דרעי טען לאלימות מצד השוטרים וקרא לבן גביר לעצור את פעילות המשטרה נגדם.

״איתמר בן גביר, תתעורר!" אמר דרעי. "לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה". דרעי הוסיף וקרא לבן גביר: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

ההפגנה בכביש 4 - דוברות המשטרה ההפגנה בכביש 4 | צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:16

במקביל, גם ח"כ מאיר פרוש טען כי "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום!".

לפיד בתגובה: "הכתם המוסרי לעולם לא יוסר"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי "אריה דרעי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה - ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצה״ל. ‏כל זה קורה בהסכמת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. הכתם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת. ‏נחזור, נגייס את כולם ונביא סדר לרחובות ישראל".