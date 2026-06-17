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עימות בקואליציה

דרעי נגד בן גביר: "קום עכשיו ועצור את האלימות"

יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות העימותים בהפגנת החרדים בכביש 4: "קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה"

09:29
5 תגובות
דרעי ובן גביר
דרעי ובן גביר | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

עימות בקואליציה: יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף היום (רביעי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת על רקע העימותים בין כוחות המשטרה למפגיני "הפלג הירושלמי" שחסמו לתנועה את כביש 4 במחאה על מעצר עריק. בדבריו דרעי טען לאלימות מצד השוטרים וקרא לבן גביר לעצור את פעילות המשטרה נגדם.

״איתמר בן גביר, תתעורר!" אמר דרעי. "לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה".

דרעי הוסיף וקרא לבן גביר: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

ההפגנה בכביש 4
ההפגנה בכביש 4| צילום: דוברות המשטרה

במקביל, גם ח"כ מאיר פרוש טען כי "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום!".

לפיד בתגובה: "הכתם המוסרי לעולם לא יוסר"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי "אריה דרעי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה - ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצה״ל. ‏כל זה קורה בהסכמת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. הכתם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת. ‏נחזור, נגייס את כולם ונביא סדר לרחובות ישראל".

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תגובות

5
5
מיה החרדה
לפני 16 דקות

האם יכול להיות שהעימות החזיתי הזה הוא בעצם ברכה עבורנו? המריבות האלה חושפות את האמת על ממשלה שמתעסקת רק בעצמה בזמן שהמדינה קורסת, וזה פשוט מעורר תקווה שהסוף של הסיוט הזה קרוב...

4
משה
לפני 14 דקות

"תתעורר, לא ייתכן" - דרעי שוב סוחט את ביבי שמפחד מהצל של עצמו, והמשטרה של בן גביר מתקפלת מול עריקים בזמן שהחיילים שלנו קורסים.

3
עמית
לפני 13 דקות

"קום ועצור את האלימות" - חוק אחד לכולם הוא בסיס קיומנו, וראש ממשלה שמאפשר לשותפיו לסחוט את שלטון החוק פוגע אנושות בחוסן הלאומי.