לראשונה בשעות הבוקר: הפלג הירושלמי חסמו את כביש 4 בגוש דן

מחאה בהפתעה: חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי חסמו כעת (רביעי) לתנועה את כביש 4 בצומת קוקה קולה, סמוך לכניסה לבני ברק, במחאה נגד מעצר עריק. זו הפעם הראשונה שבה פלג החרדים הקיצונים מפגין בשעות הבוקר, דבר שיצר עומסי תנועה כבדים באזור בשעות השיא של התנועה.
בעקבות האירוע, כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים ממחלף אם המושבות לאלוף שדה. במשטרה מיהרו להכריז על האירוע כהפגנה בלתי חוקית, כששוטרים נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות.
בהמשך דווח על עימותים בין המפגינים לשוטרים שניסו לפזר את ההפגנה. לפי הדיווחים, שני מפגינים נפצעו באורח קל, וחמישה מפגינים נעצרו.
"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק" נמסר. "יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".
תגובות
"במחאה נגד מעצר עריק" - הבן שלי בגבעתי לא עוצם עין חודשים, בזמן שהם חוסמים כבישים כדי להתחמק מגיוס בחסות נתניהו. גם במלחמות העבר ההנהגה הפקירה את הלוחמים בשביל עסקאות פוליטיות, והפחד שלי רק גובר.
יפה, אז למי תצביעי בעוד כמה חודשים? לאחת ממפלגות הקואליציה? אם כן את חלק מן הבעיה שאת מתלוננת עליה.
החסימה הזו היא בכלל לא הפרת סדר אלא הסדר הציבורי החדש שבו ביבי מוכר את העתיד של הילדים שלנו בשביל שרידות פוליטית עלובה!
מי שלא שומר על המדינה אין לו זכות להשאר ולחיות בה
הקיצונים האלה לא חסמו כלום כי הממשלה הזו כבר חסמה מזמן את החוזה הציוני הבסיסי של שירות ומסורת אבות בשביל עוד קומבינה פוליטית.