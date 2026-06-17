לראשונה בשעות הבוקר: הפלג הירושלמי חסמו את כביש 4 בגוש דן

מחאה בהפתעה: חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי חסמו כעת (רביעי) לתנועה את כביש 4 בצומת קוקה קולה, סמוך לכניסה לבני ברק, במחאה נגד מעצר עריק. זו הפעם הראשונה שבה פלג החרדים הקיצונים מפגין בשעות הבוקר, דבר שיצר עומסי תנועה כבדים באזור בשעות השיא של התנועה.

בעקבות האירוע, כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים ממחלף אם המושבות לאלוף שדה. במשטרה מיהרו להכריז על האירוע כהפגנה בלתי חוקית, כששוטרים נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. בהמשך דווח על עימותים בין המפגינים לשוטרים שניסו לפזר את ההפגנה. לפי הדיווחים, שני מפגינים נפצעו באורח קל, וחמישה מפגינים נעצרו.

ההפגנה בכביש 4 - דוברות המשטרה ההפגנה בכביש 4 | צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:16

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק" נמסר. "יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".