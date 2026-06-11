במהלך הפגנת החרדים: מספר פצועים קשה ובינוני

הפגנת החרדים במרכז הארץ. גבר כבן 70 נפצע כתוצאה מפגיעת רכב בפתח תקווה, סמוך למחלף גהה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח בילינסון כשהוא במצב בינוני עם חבלת ראש.

בנוסף, צעיר כבן 21 נפצע בינוני מדריסה בכביש 1.