במהלך הפגנת החרדים: מספר פצועים קשה ובינוני

חדשות בארץבמהלך הפגנת החרדים: מספר פצועים קשה ובינוניאדם כבן 70 נפצע קשה מדריסה בצומת גהה. בנוסף, צעיר כבן 21 נפצע אף הוא מדריסה, מצבו בינוניסרוגים18:49תגובות הפגנות החרדים | צילום: צילום: נועם רבקין/פלאש90 הפגנת החרדים במרכז הארץ. גבר כבן 70 נפצע כתוצאה מפגיעת רכב בפתח תקווה, סמוך למחלף גהה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח בילינסון כשהוא במצב בינוני עם חבלת ראש.בנוסף, צעיר כבן 21 נפצע בינוני מדריסה בכביש 1. חרדיםדריסהפצוע עוד בחדשותנהגים שימו לב: אלו הכבישים שצפויים להיחסם היום סרוגים16:32הודעה דחופה לטסים: שיבושים קשים בדרך לנתב"גסרוגים16:25"חתרת למגע והצלת חיים": רבש"ץ סלעית קיבל צל"ש מיוסי דגןסרוגים13:45הקונסול לשעבר חושף: זה הדבר שמפחיד את טראמפ באמתסרוגים10:16המומחה לאיראן מעריך: אם זה יקרה, נחזור מיד למלחמה עצימהסרוגים10:00 תגובות
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