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במהלך הפגנת החרדים: מספר פצועים קשה ובינוני

אדם כבן 70 נפצע קשה מדריסה בצומת גהה. בנוסף, צעיר כבן 21 נפצע אף הוא מדריסה, מצבו בינוני

18:49
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הפגנות החרדים
הפגנות החרדים | צילום: צילום: נועם רבקין/פלאש90

הפגנת החרדים במרכז הארץ. גבר כבן 70 נפצע כתוצאה מפגיעת רכב בפתח תקווה, סמוך למחלף גהה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח בילינסון כשהוא במצב בינוני עם חבלת ראש.

בנוסף, צעיר כבן 21 נפצע בינוני מדריסה בכביש 1.

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