אדלשטיין נגד טלי גוטליב: "זאת הסיבה שאצביע בעד הסרת החסינות"  

לקראת ההצבעה במליאת הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין הודיע היום (רביעי) כי הוא יצביע בעד הסרת חסינותה של טלי גוטליב. בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הסביר את הסיבות להחלטתו.

"כמי שכיהן שנים ארוכות כיו"ר הכנסת, אני גם חש צורך להסביר למה אצביע בעד הסרת החסינות של גוטליב" אמר אדלשטיין. "אני רואה קצת את הדיונים בוועדת הכנסת ואת הדיווחים בתקשורת, ונוצר רושם שההצבעה היא על איזשהו קרב אישי. כמעט מצב שמי שבעד גוטליב ירים את ידו, מי שבעד בהרב-מיארה ירים את ידו. תאמינו לי, הן לא הנושא".

"רק תחשבו - אם היום הכנסת תעניק לגוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מהשמאל הקיצוני בעוד כמה שבועות לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה או קידם אותם?" שאל. "הרי אם הוא מינה אותם, הם בטח משיחיים, ימין קיצוני, מטורללים, צריך להוציא אותם לאור השמש".

"ומה יפריע ליורשים של חנין זועבי ובאסל גטאס גם בכנסת לחשוף זהות של סוכני מוסד? הרי הם פועלים נגד האינטרסים של האומה הערבית" המשיך אדלשטיין. "הכל טעמים אידאולוגיים".

"יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא הוא לא גוטליב או בהרב מיארה. הנושא זה אותם אנשים בארגוני הביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את שמות שלהם ולא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. אבל, תאמינו לי - אני אומר את זה מתוך ידיעה - אנחנו חייבים להם חוב גדול" סיכם. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה".