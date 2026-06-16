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משפט ופלילים

טלי גוטליב בתגובה ראשונה להחלטת בית המשפט

חברת הכנסת טלי גוטליב הגיבה לפני זמן קצר לפסיקת בית המשפט בעניין התביעה של שקמה ברסלר נגדה

17:44
2 תגובות
טלי גוטליב בתגובה ראשונה להחלטת בית המשפט
צילום: חיים גולדברג / פלאש90
שבות רענן ליד הבית היהודי הלא גמור (צילום: אילוסטרציה A.I)

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מגיבה להחלטת בית המשפט המחוזי בעניין תביעת לשון הרע שהגישה נגדה פרופ' שקמה ברסלר, ומבקשת לעשות סדר בדברים בעקבות הדיווחים בכלי התקשורת.

בציוץ שפרסמה הבהירה גוטליב כי יום לאחר שוועדת הכנסת קבעה את חסינותה המהותית, פרסם בית המשפט המחוזי החלטה – שלדבריה לקח כשנה וחצי לכתוב אותה – ובה הוא דוחה את מרבית התביעה של ברסלר נגדה על הסף בשל החסינות הפרלמנטרית.

לדבריה, בית המשפט החריג מהדחייה רק שתי נקודות ספציפיות: הטענות בנוגע לפגישתה של ברסלר עם ראש המוסד, והטענות בדבר יירוט שיחות בין בן זוגה לבין יחיא סינואר. גוטליב הסבירה כי השופט קבע שחסר לו בירור עובדתי נוסף ביחס למקורותיה, ובהתאם לכך יחליט בהמשך על החסינות בעניין זה.

חברת הכנסת עדכנה כי ההבהרה המבוקשת ביחס לחסינות מקורותיה כבר נשלחה לבית המשפט, ותקפה את כתב חדשות 13, אביעד גליקמן: "זה לא הפריע לאביעד גליקמן לפרסם שבקשתי לחסינות נדחתה על הסף. שמחתי להבהיר".

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תגובות

2
2
ירדן - תעשו לי טובה
לפני שעה

גוטליב לא באמת עשתה פה סדר אלא בעיקר הדגימה איך גיבורי המקלדת של הליכוד החדש רצים לבכות לשופטים שיצילו אותם מהאמירות של עצמם

1
ליאור
לפני שעה

המונולוג הזה הוא לא עשיית סדר אלא יריקה בפרצוף של הבוחרים שרואים איך הפוליטיקאים מסדרים לעצמם חוקים מיוחדים בזמן שאנחנו משלמים את המחיר!