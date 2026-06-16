טלי גוטליב בתגובה ראשונה להחלטת בית המשפט

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מגיבה להחלטת בית המשפט המחוזי בעניין תביעת לשון הרע שהגישה נגדה פרופ' שקמה ברסלר, ומבקשת לעשות סדר בדברים בעקבות הדיווחים בכלי התקשורת.

בציוץ שפרסמה הבהירה גוטליב כי יום לאחר שוועדת הכנסת קבעה את חסינותה המהותית, פרסם בית המשפט המחוזי החלטה – שלדבריה לקח כשנה וחצי לכתוב אותה – ובה הוא דוחה את מרבית התביעה של ברסלר נגדה על הסף בשל החסינות הפרלמנטרית.

לדבריה, בית המשפט החריג מהדחייה רק שתי נקודות ספציפיות: הטענות בנוגע לפגישתה של ברסלר עם ראש המוסד, והטענות בדבר יירוט שיחות בין בן זוגה לבין יחיא סינואר. גוטליב הסבירה כי השופט קבע שחסר לו בירור עובדתי נוסף ביחס למקורותיה, ובהתאם לכך יחליט בהמשך על החסינות בעניין זה.

חברת הכנסת עדכנה כי ההבהרה המבוקשת ביחס לחסינות מקורותיה כבר נשלחה לבית המשפט, ותקפה את כתב חדשות 13, אביעד גליקמן: "זה לא הפריע לאביעד גליקמן לפרסם שבקשתי לחסינות נדחתה על הסף. שמחתי להבהיר".