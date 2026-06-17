ביקורת בארה"ב: "מזכר ההבנות מנוסח באופן עמום להפליא"

עוד לפני החתימה הרשמית: גורמים אמריקנים הביעו ביקורת הלילה (בין שלישי לרביעי) על מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, כשאמרו לרשת CNN כי המזכר "מנוסח באופן עמום להפליא". עם זאת, נטען כי הניסוח נועד לייצר סביבה נוחה יותר לקראת המשא ומתן שיתקיים על ההסכם המלא.

לטענת הגורמים,"הניסוח מאפשר לאיראן לומר מה שהיא צריכה בשביל הפוליטיקה הפנימית שלה". אחד הגורמים תיאר את ההסכם כ"מסמך פוליטי", ואמר כי "אנשים לא צריכים להיצמד יותר מידי למזכר ההבנות. מה שיותר חשוב מהמסמך עצמו הוא ההבנות שיש לנו אחד עם השני".

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עוד נאמר כי מזכר ההבנות לא משקף התחייבויות קריטיות שאיראן נתנה לארה"ב "בערוצים אחוריים" - דבר שהעניק לאיראנים ביטחון לחתום על ההסכם בסופו של דבר. לפי הדיווח, איראן העבירה מאחורי הקלעים מסרים לארה"ב וטענה כי תסכים לוויתורים שממשל טראמפ דורש - בראשם מעורבות אמריקנית בהשמדת האורניום המועשר ותיאום עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עם זאת, סעיף כזה לא נמצא במסמך באופן מפורש. בנוסף, נטען כי אין התייחסות ברורה לנושא הפשרת הנכסים המוקפאים של איראן. בארה"ב טוענים: חמינאי מעכב את פרסום ההסכם בתוך כך, גורמים בממשל טראמפ טענו כי הם רוצים לפרסם את נוסח ההסכם המלא לציבור, אך "נותנים לאיראן מרחב תמרון" להשפיע על התהליכים הפוליטיים במדינה. "אנחנו רוצים את המסמך בחוץ" אמר אחד הגורמים ל-CNN. "הם ביקשו שאנחנו נחכה עד אחרי החתימה ביום שישי, אבל אנחנו מנסים לשחרר אותו לפני כן. אנחנו ממוקדים בטווח הארוך שהוא התוכן ויציאת האמון, זה חשוב יותר מניהול הנרטיב".

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לפי הדיווח, מי שמעכב את פרסום מזכר ההבנות הוא המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שאמנם אישר את החתימה על ההסכם, אך עדיין מתלבט האם עליו לפרסם הצהרה לפני החתימה הרשמית בשוויץ ביום שישי הקרוב. לטענת הגורמים האמריקנים, פרסום ההסכם המלא עלול לסבך את המאמצים להצהרה כזו מטעם חמינאי.