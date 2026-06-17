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כבר מפרים את ההבנות?

דיווח: איראן המשיכה לשגר כטב"מים מאז חתימת ההסכם

ברשת NBC דווח כי איראן המשיכה לשגר כטב"מים לעבר כלי שיט במיצרי הורמוז בכל לילה מאז החתימה על מזכר ההבנות. גורם אמריקני ציין כי כל הכטב"מים יורטו לפני שהיוו איום

08:16
2 תגובות
כטב"מ שאהד איראני
כטב"מ שאהד איראני | צילום: שאטרסטוק

המצור יוסר? למרות ה"חתימה" של מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, איראן המשיכה לשגר "מספר רב" של כטב"מים לעבר ספינות סחר במיצרי הורמוז. כך דווח הלילה (רביעי) ברשת NBC News.

לפי הדיווח, משמרות המהפכה המשיכו לירות בכל לילה מאז הכרזת ההסכם ביום ראשון האחרון. גורם אמריקני ציין כי ארה"ב הספיקה ליירט את כל הכטב"מים לפני שהם היוו איום על כלי שיט מסחריים, ספינות צבאיות או אנשי צוות באזור.

כזכור, בטיוטת ההסכם שפורסמה אמש ברשת "אל-ערביה הסעודית" נכתב כי ארה"ב תסיר את המוצר הימי על נמלי איראן תוך 30 יום מרגע חתימת מזכר ההבנות, בעוד שאיראן תשחרר את החסימה במיצרי הורמוז תוך 30 ימים. לפי הכיתוב, איראן "תנקוט באופן מיידי בצעדים שיבטיחו את חידוש תנועת אוניות המסחר מהמפרץ הפרסי לים עומאן ולהפך להיקף שלפני המלחמה, תוך התחשבות בצורך בהסרת מכשולים טכניים ונטרול מוקשים".

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תגובות

2
2
יעל
לפני שעה

איך אני אמורה להירדם בלילה כשהבן שלי בגבעתי מסכן את חייו, בזמן שהממשלה חוזרת על מחדלי העבר ומאפשרת לאיראן להמשיך לחמש את האויב בכטב"מים קטלניים?

1
אפי
לפני 17 דקות

ארה"ב תוקעת לנו ולעם האירני סכין בגב. ככה זה נראה כש"אמריקה ראשונה". וביבי עוד מוכר לנו לוקשים שצריך לבחור בו שוב כי יש לו קשר טוב עם האמריקאים והאנגלית שלו רהוטה. רק מחדלים ואסונות, שחיתויות ופתיחת מלחמות ללא סיום הוא הביא לנו.