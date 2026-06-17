דיווח: איראן המשיכה לשגר כטב"מים מאז חתימת ההסכם

המצור יוסר? למרות ה"חתימה" של מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, איראן המשיכה לשגר "מספר רב" של כטב"מים לעבר ספינות סחר במיצרי הורמוז. כך דווח הלילה (רביעי) ברשת NBC News.

לפי הדיווח, משמרות המהפכה המשיכו לירות בכל לילה מאז הכרזת ההסכם ביום ראשון האחרון. גורם אמריקני ציין כי ארה"ב הספיקה ליירט את כל הכטב"מים לפני שהם היוו איום על כלי שיט מסחריים, ספינות צבאיות או אנשי צוות באזור.

כזכור, בטיוטת ההסכם שפורסמה אמש ברשת "אל-ערביה הסעודית" נכתב כי ארה"ב תסיר את המוצר הימי על נמלי איראן תוך 30 יום מרגע חתימת מזכר ההבנות, בעוד שאיראן תשחרר את החסימה במיצרי הורמוז תוך 30 ימים. לפי הכיתוב, איראן "תנקוט באופן מיידי בצעדים שיבטיחו את חידוש תנועת אוניות המסחר מהמפרץ הפרסי לים עומאן ולהפך להיקף שלפני המלחמה, תוך התחשבות בצורך בהסרת מכשולים טכניים ונטרול מוקשים".