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בדרך לאליפות?

מכבי תל אביב ניצחה את הפועל במשחק הראשון בסדרת הגמר

מכבי תל אביב ניצחה בדרבי הראשון ועלתה ל-1:0 בסדרת גמר הפלייאוף, במשחק שהיה בשליטה מוחלטת של הצהובים

23:00
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מכבי תל אביב
מכבי תל אביב | צילום: דני מרון\פלאש 90

צעד ראשון בדרך לאליפות: מכבי תל אביב ניצחה במשחק הראשון של סדרת גמר הפלייאוף בכדורסל, כשגברה על הפועל תל אביב בתוצאה 96:75. הצהובים עלו כעת ל-1:0 בסדרה, וינסו להגיע למרחק של משחק אחד מאליפות ביום חמישי הקרוב.

כבר מהרגע הראשון מכבי שלטה במשחק, כשעלתה ליתרון תוך דקות ספורות וסיימו את הרבע הראשון עם 25 נקודות ל-16 של האדומים. ברבע השני היתרון כבר הגיע ל-15 הפרש, והקבוצות ירדו למחצית עם יתרון 49:34 למכבי.

במחצית השנייה הפועל הציגה הגנה טובה יותר והצליחה לצמצם את הפער ל-9 נקודות בלבד, אך התפרקו לקראת סוף הרבע השלישי - שהסתיים ב-20 הפרש, 72:52 למכבי. הרבע האחרון המשיך את המומנטום הצהוב, וכעת הפועל תגיע למשחק השני - שיתקיים באולם הביתי שלה - במטרה לנצח ולהשוות את הסדרה לפני החזרה להיכל מנורה מבטחים.

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