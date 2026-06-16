צבא איראן באיום דרמטי: "ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה"

האיומים נמשכים: בצבא איראן פרסמו הערב (שלישי) הודעה רשמית בה דרשו מישראל להפסיק את התקיפות בדרום לבנון, ואיימו בתקיפה במידה ולא יעשו זאת.

"צבא המשטר הציוני הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים, לאחר הכרזת נשיא ארה״ב על סיום המלחמה, והוא ממשיך לבצע פשעים בלבנון" נטען. "אנחנו מזהירים כי אם צבא המשטר הציוני לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון - עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים".

האיום הדרמטי של צבא איראן מגיע אחרי שראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, התייחס מוקדם יותר הערב להסכם שייתחם בשוויץ ביום שישי הקרוב, כשטען כי ארה"ב צריכה להוכיח את מחויבותה לסיכומים - ושלח מסר מאיים לגבי ההשלכות של הפרת התנאים.

"החוסן האיראני הוביל לשינוי כיוון אסטרטגי - כשארה"ב הגיעה לשולחן המשא ומתן בתנאים של איראן" כתב עזיזי בציוץ שפרסם ברשת X. "עכשיו, וושינגטון צריכה להוכיח את מחוייבותה על ידי סיום המלחמה בלבנון ועמידה בכל סעיף של מזכר ההבנות".

עזיז הוסיף ואיים כי "כל הפרה של ההסכם - תיענה בתגובה נחרצת ומכריעה. עידן הדרישות והטלת התנאים החד צדדיים נגד איראן הסתיימה".