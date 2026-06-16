איראן חוזרים לאיים: "כל הפרה תיענה בתגובה נחרצת"

יום אחרי ההגעה לסיכומים על מזכר ההבנות בין איראן וארה"ב, בטהרן כבר חוזרים לאיים: ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, התייחס הערב (שלישי) להסכם שייתחם בשוויץ ביום שישי הקרוב, כשטען כי ארה"ב צריכה להוכיח את מחויבותה לסיכומים - ושלח מסר מאיים לגבי ההשלכות של הפרת התנאים.
"החוסן האיראני הוביל לשינוי כיוון אסטרטגי - כשארה"ב הגיעה לשולחן המשא ומתן בתנאים של איראן" כתב עזיזי בציוץ שפרסם ברשת X. "עכשיו, וושינגטון צריכה להוכיח את מחוייבותה על ידי סיום המלחמה בלבנון ועמידה בכל סעיף של מזכר ההבנות".
עזיז הוסיף ואיים כי "כל הפרה של ההסכם - תיענה בתגובה נחרצת ומכריעה. עידן הדרישות והטלת התנאים החד צדדיים נגד איראן הסתיימה".
תגובות
100 אחוז מהביטחון הלאומי שלנו תלוי עכשיו בהסכמים של מדינות זרות בגלל כישלון אסטרטגי של הממשלה. אזרחי ישראל צריכים חוזה חדש עם הנהגה חזקה שתציב את שלומנו בראש סדר העדיפויות!
365 ימים בשנה אנחנו בחרדה קיומית והממשלה הזו פשוט ויתרה על המאבק באיראן בשביל שקט זמני. כואב לי על המשפחות שמשלמות את מחיר ההפקרה הזו בזמן שטהרן חוגגת על הסכם כניעה.