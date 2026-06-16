שר החוץ האיראני חושף: זה היום שבו יתחיל המו"מ להסכם הסופי

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הערב (שלישי) לסיכומים בין וושינגטון לטהרן, כשבדבריו אמר כי המשא ומתן מול ארה"ב על פרטי ההסכם הסופי יתחיל ביום שישי הקרוב - אותו היום שבו הצדדים יחתמו על מזכר ההבנות בין המדינות.

לטענת עראקצ'י, המשא ומתן יימשך 60 יום, "עד להגעה להסכם סופי שיתייחס לסוגיית הגרעין ולהסרת הסנקציות". כזכור, הערב רשת "אל-ערביה" הסעודית פרסמו את מה שלטענתם הוא הנוסח המלא של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב, אשר מציג את התנאים שהוסכמו ושייחתמו באופן רשמי בשוויץ ביום שישי הקרוב. לפי הדיווח, הסעיף הראשון של ההסכם קובע כי "איראן וארה"ב, יחד עם בנות בריתן במלחמה הנוכחית, מכריזות עם חתימת מזכר הבנות זה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, ומתחייבות כי מעתה לא ינקטו כל פעולות לחימה זו נגד זו, ויימנעו מאיום או משימוש בכוח זו נגד זו. ההסכם הסופי יאשר את הוראות סעיף זה ואת יתר סעיפי ההסכם".

עוד באותו נושא דיווח סעודי: אלו פרטי ההסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן סרוגים

בנוסף נטען כי איראן וארה"ב ינהלו משא ומתן להגיע להסכם סופי תוך 60 יום, הניתנות להארכה בהסכמה הדדית. כמו כן, ארה"ב תסיר את המוצר הימי על נמלי איראן תוך 30 יום מרגע חתימת מזכר ההבנות, בעוד שאיראן תשחרר את החסימה במיצרי הורמוז תוך 30 ימים.

בנוגע לסנקציות, נטען כי מזכר ההבנות קובע שאם ההסכם הסופי ימומש, ארה"ב תסיר את כל סוגי הסנקציות המוטלות כיום על איראן, "כולל החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ומועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכן את כל הסנקציות החד-צדדיות של ארה"ב, הן הראשיות והן המשניות".

בתמורה, נכתב באופן מפורש במזכר ההבנות כי "הרפובליקה האסלאמית של איראן שבה ומדגישה כי לעולם לא תייצר נשק גרעיני". עם זאת, נטען כי איראן וארה"ב "הסכימו כי גורלו של החומר המועשר וגורלם של כל הנושאים האחרים הקשורים לגרעין, שיוסכמו הדדית, לרבות צורכי הגרעין של איראן, יוסדרו באופן הולם במסגרת הסכם סופי". עד הגעה להסכם הסופי, ארה"ב מאשרת להישאר בסטטוס קוו הנוכחי.