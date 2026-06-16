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הערכה בישראל: זו הסיבה שחמינאי אישר את ההסכם עם ארה"ב

גורמי מודיעין בישראל מעריכים כי מוג'תבא חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי - אך אישר את החתימה על מזכר ההבנות הנוכחי עם ארה"ב. זו הסיבה

20:38
3 תגובות
מוג'תבא ח'אמנאי
מוג'תבא ח'אמנאי | צילום: סוכנות הידיעות האיראנית

גורמי מודיעין בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא מעוניין להגיע להסכם סופי עם ארה"ב - כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, ההחלטה על מתן האישור לחתימת מזכר ההבנות הנוכחי התקבל במטרה לשחרר את המצור הימי האמריקני על איראן ואת מיצרי הורמוז, ולאפשר את שיקום הכלכלה והמשטר. עם זאת, הוערך כי חמינאי לא מעוניין לייצר הסכמות בנושא פרוייקט הגרעין.

עוד דווח כי גורמים במערכת הביטחון הזהירו ביממה האחרונה את הדרג המדיני כי "אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן, וש-60 הימים של המשא ומתן יהפכו להרבה יותר".

בנוסף, בכיר במערכת הביטחון הביע חשש מהאפשרות שבמהלך ימי המשא ומתן, איראן תייצר פעולות בשטח שיאפשרו לקצר את טווח ההגעה שלה לנשק גרעיני. "אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם" אמר. "זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין - בחסות השיחות".

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תגובות

3
3
ארי
לפני 31 דקות

מישהו באמת מופתע מזה שהאייתוללות שוב מסובבים את הממשלה החלשה שלנו על האצבע? זה בדיוק כמו ב-1938, כשהאמינו שהסכמים ירגיעו את המפלצת במקום לחסל אותה בזמן?

2
ברק
לפני 30 דקות

האם אתם באמת מאמינים שהפעם האיראנים לא יעבדו עלינו בעיניים? ההיסטוריה מוכיחה שחתימה על הסכמי סרק עם דיקטטורים תמיד נגמרת באסון ביטחוני כבד כמו ערב מלחמת יום הכיפורים

1
יו יו, גם
לפני 24 דקות

מתקן גרעיני קטן שהאיראנים יקבלו בהשאלה מהפקיסטנים ויפוצצו יקבע את העובדה שמדובר במדינה גרעינית גרעינית