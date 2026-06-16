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השלכות המלחמה

בארה"ב מעריכים: "העברנו לאיראן נשק חזק יותר מכל נשק גרעיני"

סוכניות המודיעין האמריקניות מעריכות כי איראן השיגה יכולת לפגוע בכלכלה העולמית: "מדובר בנשק חזק יותר מכל נשק גרעיני"

19:46
2 תגובות
טילים
טילים | צילום: saeediex / שאטרסטוק

השלכות המלחמה באיראן: סוכניות המודיעין האמריקניות מעריכות כי איראן יכולה לחסום את מיצרי הורמוז כרצונה מעתה והלאה - וכתוצאה, משטר האייתוללות השיג יכולת לפגוע באופן קשה בכלכלה העולמית. כך דווח הערב (שלישי) ברשת CNN.

לפי הדיווח, ההערכות בארגוני המודיעין האמריקני הן שחסימת מיצרי הורמוז יכולה לקרות שוב בעתיד, אחרי שאיראן הוכיחה שהיא מסוגלת לעשות זאת באופן מעשי במהלך המלחמה הנוכחית. במקביל, נטען כי איראן גם למדה שהיא יכולה למנף תקיפות ממוקדות נגד תשתיות האנרגיה במדינות המפרץ כיכולת חדשה - ובכך השיגה כלי חדש שהיא תוכל להשתמש בו לטובתה בהמשך.

מקור המעורה בהערכות המודיעין האמריקניות אמר כי המלחמה הנוכחית שינתה באופן משמעותי את דרכי החשיבה של איראן לגבי טקטיקות הלחימה שלה. "העברנו לאיראן את השליטה דה פקטו על מיצרי הורמוז" הודה הגורם האמריקני. "מדובר בנשק חזק יותר מכל נשק גרעיני".

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תגובות

2
2
אביקול
לפני שעה

איפה טראמפ... הוא לא ידע... איזה נשק העביר לאיראן והוא וויתר עליו🙉

1
מיכאל
לפני שעה

לא מספיק שהאיראנים השפילו את טראמפ ואת אמריקה כולה , בזכות הרדיפה שלו אחרי כסף זה יגמר במלחמה יותר גדולה ואמריקה וטראמפ אם לא יתעשת היום לא מחר האיראנים ימחקו את אמריקה ויעשו מטראמפ סלט .. פשוט הוא נמושה ופחדן ברמה עולמית ..