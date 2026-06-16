דיווח: ארה"ב תיתן לאיראן פטור מיידי מסנקציות על מכירת נפט 

היקף הכניעה האמריקנית נחשף: ארה"ב תיתן לאיראן פטור מיידי מסנקציות על מכירת נפט ודלק כחלק מההסכם לסיום המלחמה שייתחם ביום שישי הקרוב - כך דווח הערב (שלישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, הפטור מסנקציות ייכנס לתוקף באופן מיידי עם חתימת ההסכם - ובכך איראן תוכל להתחיל במכירת נפט ודלק כבר באותו יום. גורמים המעורים בפרטי ההסכם הסבירו כי מדובר במהלך שנועד להעניק לטהרן תמריץ פיננסי מוקדם לסיון וצמצום העימות.

למרות המהלך המיידי, בכיר אמריקני הבהיר כי איראן אמנם תקבל הקלה מיידית בסנקציות על מכירות נפט, אך המשך ההקלות יהיה מותנה בעמידתה בדרישות של ארה"ב בנושאים החשובים בהסכם - בראשם פתיחת מיצרי הורמוז ותוכנית הגרעין האיראנית. כמו כן, הודגש כי לטהרן עדיין לא תהיה גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים.