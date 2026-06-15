השר בן גביר ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית

השר איתמר בן גביר, ביטל את טיסתו המתוכננת לארצות הברית. על פי הדיווח בחדשות 12 החלטתו של השר לבטל את הנסיעה מגיעה בעקבות קשיים משמעותיים בהנפקת אשרת הכניסה (וויזה) האמריקנית.

בן גביר תכנן לטוס לארה"ב כדי להשתתף בחתונת של מקורב אליו. לצורך קיומה של הטיסה הפרטית, אף בוטלו ונדחו מראש מספר דיונים משפטיים בבתי המשפט בישראל, בהם תביעות דיבה שהגיש השר נגד עיתונאים שונים.

בתגובה לפרסומים, מסרה לשכת השר בן גביר הודעה חריפה המבהירה את גרסתה לאירועים: "כל אזרח ישראלי שמבקש ויזה לארצות הברית נדרש למסור טביעות אצבע. השר בן גביר אינו מורם מעם, ומאחר שעיקר הנסיעה היא פרטית, הוא בחר שלא לנצל את מעמדו כשר וביקש ויזה רגילה בדיוק כמו כל אזרח". בלשכה תקפו את הביקורת התקשורתית והוסיפו: "במקום לשבח שר שנוהג כאחד האדם ואינו מבקש לעצמו יחס מיוחד, אתם תוהים מדוע לא ניצל את מעמדו. אין גבול לרדיפה ולניסיון להפוך כל דבר לכותרת".