ירידה בטמפ', מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים, מצביע על יציבות יחסית, עם שינויים קלים בלבד בטמפרטורות שיישארו סביב הממוצע העונתי של חודש יוני, ללא גלי חום קיצוניים באופק.

תחילת השבוע: מגמת התחממות קלה

ביום שלישי (16.06.26) מזג האוויר יהיה נאה. במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אשר תורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. למרות העלייה, מעלות החום עדיין יהיו קרובות לממוצע העונתי הרגיל.

ביום רביעי (17.06.26) המגמה תימשך עם שמיים בהירים. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ושוב – השינוי יורגש בעיקר בתוך הארץ ובאזורים ההרריים.

סוף השבוע: ירידה בטמפרטורות ועומס חום מתון

ביום חמישי (18.06.26) מגמת ההתחממות תיעצר. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר ימשיכו להיות קרובות לממוצע הטווח הרגיל לתקופה זו.

ביום שישי (19.06.26), לקראת פתיחת סוף השבוע, המגמה מתהפכת לטובת המטיילים. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשל כך, עומסי החום בכל רחבי המדינה יהיו מתונים יחסית לעונה הנוכחית.

ביום שבת (20.06.26) מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. במהלך השבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בייחוד בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יישארו רגילות לחלוטין לעונה.