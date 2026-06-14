החום נשבר; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר הימים הקרובים יביא עמו הקלה זמנית בעומסי החום ואף סיכוי למשקעים קלים, אך מיד לאחר מכן נרגיש חזרה הדרגתית לטמפרטורות הרגילות של חודש יוני.

התחזית המלאה לימים הקרובים

יום שני (15.06): השבוע ייפתח במזג אוויר מעונן חלקית ונוח יחסית לעונה. במהלך היום ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, כאשר הסיכוי לכך יתרכז בעיקר באזור צפון הארץ ולאורך מישור החוף.

יום שלישי (16.06): מגמת ההתקררות נעצרת. השמיים יהיו מעונן חלקית עד בהירים, ותחול עליה בטמפרטורות שתורגש בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים. המעלות יחזרו להיות קרובות לממוצע הרגיל לעונה.

יום רביעי (17.06): המגמה החמה נמשכת. מזג האוויר יהיה בהיר לחלוטין ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ושוב – השינוי יורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

יום חמישי (18.06): יציבות יחסית. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לחלוטין לעונה, ללא שינויים קיצוניים.

יום שישי (19.06): סוף השבוע ייפתח בסימן הקלה. מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שתהיה מורגשת בעיקר באזורי ההרים.