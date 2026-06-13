ירידה בטמפ'; הגשם קופץ לביקור: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר בימים הקרובים יזמן לנו תנודות קלות, כאשר המחצית הראשונה של השבוע תהיה נוחה יחסית ואף תלווה בטפטופים, ואילו במחצית השנייה נרגיש שוב את התחממות הקיץ הטיפוסית.

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ולא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיישארו רגילות לעונה. עם זאת, מי שיקום מוקדם בצפון הארץ עשוי לפגוש תופעה פחות אופיינית לעונה: בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים ואף קיים סיכוי קל לגשם מקומי. המשך התחזית לימים הקרובים ביום שני, מגמת מזג האוויר הנוח תימשך. השמיים יהיו מעוננים חלקית, ושוב ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר יוסיפו ללוות אותנו טפטופים קלים, הפעם לא רק בצפון אלא גם לאורך מישור החוף. ביום שלישי יתחיל המהפך הקיצי. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שתרגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. ביום רביעי ההתחממות תגיע לשיאה. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ובהרים ובפנים הארץ צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, וייעשה חם ויבש מהרגיל.