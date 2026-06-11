שינוי מגמה; לקראת גל חום נוסף. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר נוח ואידיאלי מצפה לנו בסוף השבוע הקרוב ובתחילת השבוע הבא. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בימים הקרובים לא צפויים שינויים דרמטיים בטמפרטורות, והן יישארו סביב הממוצע העונתי.

התחזית המלאה לימים הקרובים יום שישי: מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות יישארו יציבות ויהיו סביב הממוצע לתקופה זו של העונה. יום שבת: ללא שינוי. יוסיף להיות נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה – נוח לערוך טיולים ולשהות מחוץ לבית. יום ראשון: פתיחת שבוע הלימודים והעבודה תמשיך את המגמה היציבה. מזג האוויר יהיה נאה עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה. יום שני: מגמת היציבות נמשכת, ולא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות או בתנאי מזג האוויר. יום שלישי: השינוי מתחיל לבצבץ. מזג האוויר יהיה נאה, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו חמות קצת יותר מהימים הקודמים.