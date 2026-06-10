הטמפ' צונחות; מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות נוח, יציב וללא הפתעות מיוחדות. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, הטמפרטורות ברחבי הארץ ירדו בהדרגה וישובו אל הממוצע השנתי הרגיל לתקופה זו של העונה, מה שיספק תנאים נוחים לפעילות מחוץ לבית.

התחזית המלאה לימים הקרובים: התחזית לימים הקרובים יום חמישי (11.06): השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, שתהיה מורגשת בעיקר באזורי פנים הארץ ובאזורי ההרים. יום שישי (12.06): סוף השבוע ייפתח במזג אוויר נוח יחסית. השמיים יוסיפו להיות בהירים עד מעוננים חלקית, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. יום שבת (13.06): בשבת קודש צפוי מזג אוויר נעים ומזמין. יהיה נאה, כאשר מדדי הטמפרטורות ינועו סביב הממוצע הרגיל לעונה. יום ראשון (14.06): שבוע הלימודים והעבודה הבא ייפתח ללא תהפוכות מיוחדות בשמיים. מזג האוויר יישאר ללא שינוי ניכר, עם תנאים הדומים לימים הקודמים. יום שני (15.06): המגמה היציבה נשמרת גם אל תוך אמצע החודש. מזג האוויר יוסיף להיות נאה, והטמפרטורות יישארו סביב הממוצע העונתי הרגיל.