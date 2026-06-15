שלמה פילבר עוקץ: "זאת תורת השמאל על רגל אחת"

ההתפתחויות הדרמטיות בזירה הבינלאומית, הכוללות את הסכם הביניים המפתיע בין ארצות הברית לאיראן לצד המאמצים הנמשכים להשבת החטופים, ממשיכות להסעיר את המערכת הפוליטית והציבורית בישראל. מי שבוחר להציב מראה נוקבת מול הביקורת של מחנה השמאל הוא היועץ האסטרטגי, שלמה פילבר.

בפוסט קצר וחד שפרסם ברשתות החברתיות, ביקש פילבר לשרטט את מה שהוא מגדיר כחוסר העקביות וההטיה המובנית בניתוח הפוליטי של מתנגדי הממשלה.

ההצלחות של טראמפ, הכישלונות של נתניהו

"כל תורת השמאל על רגל אחת", פתח פילבר את דבריו העוקצניים, ויצא למפות את האופן שבו מיוחסים ההישגים והכישלונות המדיניים של הממשל האמריקאי לראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי פילבר, כאשר נרשמות הצלחות משמעותיות במישור המדיני או ההומניטרי, הקרדיט נלקח לחלוטין מראש הממשלה הישראלי: "כשטראמפ מצליח במו"מ, להחזיר חטופים למשל – זה טראמפ (ומרים)".

מנגד, טוען פילבר כי ברגעי משבר או חוסר הצלחה, הגלגל מתהפך והאשמה כולה מוטלת על כתפיו של נתניהו, מבלי להתחשב בכך שמדובר בהחלטות של מעצמת העל: "כשטראמפ נכשל במו"מ, מול האירנים למשל – זה נתניהו".