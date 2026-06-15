שלמה פילבר עוקץ: "זאת תורת השמאל על רגל אחת"

ההתפתחויות הדרמטיות בזירה הבינלאומית, הכוללות את הסכם הביניים המפתיע בין ארצות הברית לאיראן לצד המאמצים הנמשכים להשבת החטופים, ממשיכות להסעיר את המערכת הפוליטית והציבורית בישראל. מי שבוחר להציב מראה נוקבת מול הביקורת של מחנה השמאל הוא היועץ האסטרטגי, שלמה פילבר.
בפוסט קצר וחד שפרסם ברשתות החברתיות, ביקש פילבר לשרטט את מה שהוא מגדיר כחוסר העקביות וההטיה המובנית בניתוח הפוליטי של מתנגדי הממשלה.
ההצלחות של טראמפ, הכישלונות של נתניהו
"כל תורת השמאל על רגל אחת", פתח פילבר את דבריו העוקצניים, ויצא למפות את האופן שבו מיוחסים ההישגים והכישלונות המדיניים של הממשל האמריקאי לראש הממשלה בנימין נתניהו.
לדברי פילבר, כאשר נרשמות הצלחות משמעותיות במישור המדיני או ההומניטרי, הקרדיט נלקח לחלוטין מראש הממשלה הישראלי: "כשטראמפ מצליח במו"מ, להחזיר חטופים למשל – זה טראמפ (ומרים)".
מנגד, טוען פילבר כי ברגעי משבר או חוסר הצלחה, הגלגל מתהפך והאשמה כולה מוטלת על כתפיו של נתניהו, מבלי להתחשב בכך שמדובר בהחלטות של מעצמת העל: "כשטראמפ נכשל במו"מ, מול האירנים למשל – זה נתניהו".
תגובות
שלמה, הגיעה העת להחזיר את הדיון הציבורי לערכים של ממלכתיות ואחריות לאומית במקום לעסוק בעקיצות פוליטיות זולות. מדינת ישראל זקוקה למנהיגות חזקה שפועלת מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח ולא מתוך שיקולי הישרדות פוליטית קצרי מועד. השוואה פשוטה למנהיגי העבר המפוארים שלנו מבהירה היטב את הפער המנהיגותי העמוק ש
מה שפילבר אומר פחות חשוב מהעובדה שהוא זה שמארגן את הסקרים לערוץ 14. תתארו לעצמכם שהסוקרים בערוצי החדשות האחרים היו, לצד הסקרים הכאילו אובייקטיביים, מתבטאים באופן בוטה כנגד צד זה או אחר במפה הפוליטית.
עובדתית הוא קלע בול וההגיוטי8 במחנה הסמול ושקריהם התגלו חחח
1981 הייתה השנה שבה בגין השמיד את הכור בעיראק בלי לבקש רשות מאף אחד, והיום פילבר מנסה להנדס לנו את התודעה כדי שלא נראה איך נתניהו הפך אותנו למדינת חסות חלשה ומבוהלת.