שלמה פילבר מעריך: זה מספר המנדטים שהימין יקבל בבחירות

הסוקר ואיש התקשורת שלמה פילבר, שמנתח את סקרי המנדטים עבור 'ערוץ 14' באמצעות מגיב היום (שישי) בפוסט נוקב ברשתות החברתיות למה שהוא מגדיר כ"קריאה סלקטיבית" ופרשנויות מעוותות של הנתונים שהוא מציג בשבועות האחרונים.

"לפי התגובות ברשתות מתברר שהרבה קוראים קריאה סלקטיבית של מה שהם רוצים לדעת", כתב פילבר בפתח דבריו, והבהיר כי הפוסט נועד לשמש כהערת השלמה והבהרה "בעקבות תגובות, הטרלות ועמדות לא ברורות".

הדרך לקואליציית רפורמות

פילבר ביקש להציג את תמונת המצב המדוייקת העולה מהמחקרים והסקרים שהוא עורך, והדגיש כי בניגוד למגמות המשתקפות בחלק מכלי התקשורת האחרים, גוש הימין שומר על כוח משמעותי ויציב.

"לגוש הימין אצלי בסקרים יש היום בין 63-65 מנדטים", הצהיר הסוקר הבכיר. עם זאת, הוא התייחס לטענה הפוליטית הרווחת לפיה כדי להוביל מהלכים דרמטיים ושינויי עומק במדינה, נדרשת ממשלה רחבה אף יותר מזו הקיימת.

"יש טענה כי לצורך עריכת רפורמות משמעותיות יש צורך ברוב יותר מובהק", הסביר פילבר והציג את הנוסחה שלו להרחבת השורות: "מפלגת ימין-מרכז שותפה לקואליציה עתידית יכולה להביא לקואליציה של 68-70 מנדטים".