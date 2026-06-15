בן גביר פוסל שותפות עם סמוטריץ': "שירוץ במפלגה אחרת"

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, פוסל אפשרות של איחוד מחודש עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.

בשיחה שקיים עם כתבת 'מעריב' אנה ברסקי, הציג בן גביר תפיסה אסטרטגית שונה לחלוטין מזו שהובילה את שני השותפים לרוץ יחד בעבר, ומסביר מדוע ריצה נפרדת היא דווקא המפתח להצלת גוש הימין.

"סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחרת"

"סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחת ואנחנו במפלגה אחרת", קבע בן גביר נחרצות, כשהוא משרטט את קווי המתאר של מפת הגושים. לדבריו, הניסיון לכפות איחוד פוליטי בין שתי התנועות עלול להוביל לתוצאה הפוכה מזו שמצפים לה בבייס הלאומי: "אחרת אין אופציה לממשלת ימין".

לפי הניתוח של בן גביר, הסיכוי היחיד להקמת קואליציה לאומית יציבה ביום שאחרי הבחירות תלוי בכך שכל מפלגה תמקסם את כוחה מול קהל היעד הטבעי שלה, מבלי לנסות לייצר חיבורים מלאכותיים שמבריחים מצביעים.

חלוקת הגזרות: מגזרי מול כלל-ישראלי

בן גביר המשיך והסביר כיצד לדעתו צריכה להתבצע חלוקת העבודה הליקוטית בימין כדי להבטיח שאף קול לא ילך לאיבוד מתחת לרף המנדטים.

"האופציה היחידה לממשלת ימין, שסמוטריץ' ירוץ במפלגה מגזרית", הסביר השר, והביע אמון בשותפו לשעבר: "ואני מאמין שהוא יעבור את אחוז החסימה".

בעוד הוא מייעד לסמוטריץ' את המשבצת הדתית-לאומית הקלאסית, בן גביר מגדיר מחדש את השאיפות של מפלגתו שלו ומבהיר כי פניה לקהלים רחבים ומגוונים בהרבה: "אנחנו, עוצמה יהודית, חייבים לפנות לכלל עם ישראל".