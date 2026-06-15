הבן בלבנון, האח במעצר: המציאות הקרועה של החרדים המשרתים

בשנתיים וחצי האחרונות, מאז פרוץ המלחמה, אני פוגשת מאות משפחות חרדיות שבניהן ובעליהן משרתים בצה"ל. אלו משפחות שחיות יום-יום את המורכבות המתוחה שבין עולם התורה למדינת ישראל, ונושאות על כתפיהן מחירים חברתיים ונפשיים כבדים, שלעיתים קרובות נותרים שקופים.

בשבוע שעבר נחשפתי לסיפור שלא נותן לי מנוח: אם חרדית שבנה משרת כלוחם בחזית לבנון, מנותק קשר במשך ימים ארוכים. הדאגה בבית מורטת עצבים. במקביל, אחיה – בחור ישיבה שלא הסדיר את מעמדו החוקי – נעצר במהלך נסיעה שגרתית לבדיקת רישיונות. לא בהפגנה סוערת, לא בפרובוקציה, אלא באמצע החיים. באותה משפחה ממש: בן אחד בלבנון, ודודו מאחורי סורג ובריח.

ימים ספורים קודם לכן פגשתי משפחה אחרת. הבן הלוחם חגג את סיום מסע הכומתה שלו – רגע של גאווה יהודית וישראלית עצומה. אבל אחיו, בחור ישיבה, בחר שלא להגיע לטקס. לא מחוסר פרגון, אלא פשוט מתוך פחד ממשי להיעצר במחסום בדרך. אלו אינם סיפורי קצה; זהו שיקוף של מציאות הולכת ומתרחבת ברחוב החרדי.

בן אחד בבית המדרש, בן שני במדים. אצלנו בשיח הציבורי נוטים להציב את הערכים האלה כמשחק סכום אפס, חזית מול חזית. אבל בתוך הבתים הללו? הם חיים זה לצד זה.

חשוב לי להבהיר: לימוד התורה הוא ערך יסוד קיומי בחברה החרדית ובעם היהודי כולו. הדיון האמיתי אינו אמור להיות "תורה מול צבא", אלא על הדרך שבה מדינת ישראל בוחרת לנהוג במי שקמו ועשו מעשה.

אני לא מתיימרת לפתור ברגע את משבר הגיוס המורכב. אבל לצד המחלוקות הפוליטיות, אי אפשר להתחמק משאלה ערכית ופשוטה אחת: האם המדינה יודעת להוקיר את מי שבוחרים לשאת בנטל?