החופש הגדול התחיל: ביטוח לאומי מחלק מענק של 1,200 שקל

לקראת פתיחת החופש הגדול ולפני פתיחת שנת הלימודים התשפ"ז (2026-2027), המוסד לביטוח לאומי מעדכן את הציבור בנוגע למענק הלימודים המשולם למשפחות הזכאיות. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד העומד בקריטריונים. המענק צפוי להשתלם במהלך חודש אוגוסט 2026 ישירות לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

מי זכאי למענק הלימודים?

הזכאות למענק מיועדת בעיקרה לשתי קבוצות מרכזיות. הראשונה היא הורים עצמאיים (משפחות חד-הוריות) עם ילד בגיל בית הספר. הקבוצה השנייה כוללת משפחות עם ארבעה ילדים ומעלה (עד גיל 18), אשר מקבלות קצבאות ספציפיות מהביטוח הלאומי, כגון קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, שאירים או אזרח ותיק.

באשר לגילאי הילדים, המענק משולם עבור ילדים שנולדו בתאריכים שבין ה-1 בינואר 2009 ל-31 בדצמבר 2020. עם זאת, בביטוח הלאומי מדגישים כי אם הילד לומד בכיתה א' או בכיתה י"ב, ייתכן שהוא יהיה זכאי למענק גם אם אינו נולד בטווח התאריכים המוגדר, וזאת בכפוף להגשת אישור לימודים מתאים לבדיקת זכאות.

תהליך קבלת המענק: אוטומטי או בהגשת תביעה?

ברוב המקרים, המענק משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק של ההורה שמקבל את קצבת הילדים, ללא צורך בהגשת תביעה נפרדת. בביטוח הלאומי מבקשים מהציבור לא לפנות אליהם לבירורים בנושא לפני ה-12 באוגוסט, במידה והכסף טרם הופקד.

עם זאת, קיימת קבוצה של הורים הנדרשת להגיש תביעה באופן יזום כדי לקבל את הסיוע. קבוצה זו כוללת, בין היתר, הורים החיים בנפרד מבת או בן הזוג במשך שנתיים לפחות, נשים עגונות, נשים השוהות במקלט לנשים מוכות, או עולים חדשים השוהים בארץ בין שנה לשנתיים שבן זוגם אינו מתגורר בישראל. כמו כן, מי שהתבקש למלא הצהרה במסגרת מדגם, נדרש לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

במקרים שבהם ההורים גרושים או חיים בנפרד, המענק ישולם להורה שמקבל את קצבת הילדים, אלא אם הוסכם אחרת בין ההורים או שקיים פסק דין הקובע אחרת. הזכאות נבחנת על בסיס עמידה בתנאים בחודשי יולי או אוגוסט.