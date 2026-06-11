בעקבות המצב הבטחוני: ביטוח לאומי בבשורה משמחת לציבור

ביטוח לאומי פרסם היום (חמישי) לציבור תקנות חדשות שמטרתן להרחיב את השתתפות המדינה בביטוח בריאות משלים עבור נפגעי פעולות איבה. המהלך נועד לסגור פער תקציבי שנוצר בשנה האחרונה ולשמור על עקרון השוויון בין נפגעי פעולות האיבה לבין נכי צה"ל המטופלים על ידי משרד הביטחון.

לאורך השנים מוביל הביטוח הלאומי קו ברור הדורש להשוות באופן מלא את תנאיהם של נפגעי פעולות איבה לאלו של נכי צה"ל, הן בגובה הקצבאות וההטבות והן בתהליכי השיקום. במסגרת מדיניות זו, הורחבו לפני מספר שנים ההטבות כך שיכללו גם השתתפות זהה של המדינה בעלויות של ביטוחי חיים, ביטוחי סיעוד וביטוח בריאות משלים עבור שתי האוכלוסיות.

הפער שנוצר בעקבות המכרז

הצורך בתיקון הנוכחי נולד בעקבות מכרז שערך משרד הביטחון לפני כחנה לביטוחי חיים. המכרז החדש הביא לעלייה בהשתתפות המדינה בהוצאה החודשית עבור נכי צה"ל, דבר שיצר באופן אוטומטי פער לרעת נפגעי פעולות האיבה, מאחר שהסכום שהיה קבוע עבורם בתקנות הישנות כבר לא הספיק לכיסוי ההוצאה המעודכנת.

כדי לפתור את העיוות הזה, מפרסם כעת הביטוח הלאומי תיקון מפורש לתקנות, אשר יקבע כי גובה ההוצאה שתמומן עבור ביטוח בריאות משלים לנפגעי איבה יהיה זהה לחלוטין לזה שמממן משרד הביטחון.

מרוץ נגד הזמן לאישור בכנסת

התיקון פורסם להערות הציבור למשך שבעה ימים בלבד, וזאת מתוך כוונה לפעול במהירות המרבית על מנת להביא את התקנות לאישור ועדת העבודה והרווחה עוד במהלך מושב הכנסת הנוכחי.

"מדובר בתיקון צודק, אנושי וערכי", נמסר מטעם הביטוח הלאומי עם פרסום התקנות. "המהלך הזה מבטיח גם שוויון מלא בין האוכלוסיות שנפגעו בעל כורחן, וגם מבטיח את המשך הזכאות והתמיכה המקיפה עבורן".