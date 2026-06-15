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חדשות פוליטי מדיני

משבר חוק המעונות: החרדים לא יצביעו עם הקואליציה

בשל אי-העלאת "חוק המעונות" לסדר היום, ש"ס ויהדות התורה הודיעו ליו"ר הקואליציה כי לא יצביעו היום במליאה

15:53
1 תגובות
הכנסת אישרה
הכנסת אישרה | צילום: (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)
מתנה לגוטליב בחסות האופוזיציה (יונתן זינדל/פלאש90)
מתנה לגוטליב בחסות האופוזיציה (יונתן זינדל/פלאש90)

מפלגות ש"ס ויהדות התורה הודיעו היום (שני) ליו"ר הקואליציה כי לא יצביעו בעד חקיקה ממשלתית במליאת הכנסת. הצעד הדרמטי מגיע במחאה על החלטת ראשי הקואליציה שלא להעלות לסדר היום את "חוק המעונות".

"הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת", נמסר בהודעה המשותפת של שתי המפלגות החרדיות.

החוק המדובר נועד לעקוף את פסיקת בג"ץ והנחיית היועצת המשפטית לממשלה, שביטלו את הסבסוד למעונות יום עבור משפחות אברכים מחויבי גיוס שאינם מתגייסים. המפלגות החרדיות רואות בחוק זה קו אדום ודחוף, שכן היעדר הסבסוד מייצר פגיעה כלכלית קשה באלפי משפחות במגזר.

שביתת ההצבעות הנוכחית מעמידה את הממשלה בעמדת נחיתות במליאה, שכן ללא אצבעותיהם של חברי הכנסת החרדים, לקואליציה אין רוב והיא אינה יכולה להעביר אף חוק. כעת, העיניים נשואות לראש הממשלה בניסיון למצוא פשרה שתמנע את שיתוק הכנסת.

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תגובות

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פרל
לפני 19 דקות

בנימין נתניהו, גדלתי על ערכי הליכוד של ז'בוטינסקי ובגין והיום אני פשוט מתביישת לראות את התחנונים שלך בפני מפלגות סחטניות. הממשלה הזו הבטיחה לנו ימין חזק וביטחון, אבל בפועל קיבלנו כניעה מוחלטת והפקרה של הלוחמים שלנו בשביל שרידות פוליטית זולה.