משבר חוק המעונות: החרדים לא יצביעו עם הקואליציה

מפלגות ש"ס ויהדות התורה הודיעו היום (שני) ליו"ר הקואליציה כי לא יצביעו בעד חקיקה ממשלתית במליאת הכנסת. הצעד הדרמטי מגיע במחאה על החלטת ראשי הקואליציה שלא להעלות לסדר היום את "חוק המעונות".

"הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת", נמסר בהודעה המשותפת של שתי המפלגות החרדיות.

החוק המדובר נועד לעקוף את פסיקת בג"ץ והנחיית היועצת המשפטית לממשלה, שביטלו את הסבסוד למעונות יום עבור משפחות אברכים מחויבי גיוס שאינם מתגייסים. המפלגות החרדיות רואות בחוק זה קו אדום ודחוף, שכן היעדר הסבסוד מייצר פגיעה כלכלית קשה באלפי משפחות במגזר.

שביתת ההצבעות הנוכחית מעמידה את הממשלה בעמדת נחיתות במליאה, שכן ללא אצבעותיהם של חברי הכנסת החרדים, לקואליציה אין רוב והיא אינה יכולה להעביר אף חוק. כעת, העיניים נשואות לראש הממשלה בניסיון למצוא פשרה שתמנע את שיתוק הכנסת.