מהפך בפולימרקט: איזנקוט מוביל לראשונה על נתניהו ופותח פער 

הסכם הכניעה עם איראן. יממה לאחר ההודעה של טראמפ על השגת הסכם בין ארה"ב ובין איראן, אתר ההימורים הבינלאומי פולימרקט מצביע על מהפך בראשות הממשלה בישראל.

אתרי הימורים בדרך כלל מנבאים תוצאות נכונות, משום שאנשים שמים את מיטב כספם על התוצאה הנכונה. את המגמה בישראל ניתן לראות ביתרון האדיר שהיה לנתניהו (הגרף הכחול) על בנט (בצהוב) בחודשים האחרונים. החיבור בין בנט ללפיד נתן לבנט זינוק והחליש את נתניהו אבל מאז בנט יורד בעקביות בתחזיות. מי שתופס את מקומו הוא גדי אשכנזי שמתחזק בהתמדה וקיבל זינוק חד ביומיים האחרונים.

מהפך בהימורים על ראשות הממשלה ( צילום מסך מאתר פולימרקט )

נתניהו שכבר עמד על 60% בקרב המהמרים רק לפני שלושה חודשים, צונח לאזור ה-30% ומטה, כשאיזנקוט עולה ל-45% ופותח פער דו ספרתי מנתניהו. זו הפעם הראשונה בה איזנקוט נמצא בראש טבלת ההימורים לראשות הממשלה.

בנט היה שם לזמן קצר אחרי האיחוד עם לפיד, אבל כאמור נחלש בעקביות. נתניהו במגמת ירידה די קבועה כשכל חודש הוא מאבד 5% בסיכויים להיות ראש ממשלה.

יש לציין כי מאז ההודעה על הסכם הכניעה, נתניהו לא מדבר. הוא מתבצר בשתיקתו. לא הוציא הודעה בנושא ההסכם (האחרונה הייתה ביום שישי, והודעה נוספת על ההפצצה בדאחייה אתמול). מאז לא הוציא אף סרטון ואין מה לדבר על מסיבת עיתונאים.

אגב, ליברמן, נמצא בעקביות על 3-4% עם עלייה קלה מדי פעם, אבל לא משהו שאמור לשנות את יחסי הכוחות מבין השלישייה המובילה.