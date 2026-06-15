ליברמן: "אם ההסכם היה נחתם בממשלה שלנו, נתניהו היה מאשים אותנו בבגידה"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה להסכם בין ארה"ב לאיראן, כשתקף בחריפות את הממשלה וטען כי "אם אותו הסכם בין ארה״ב לבין איראן היה מתרחש בזמן ממשלת השינוי, בנימין נתניהו היה מאשים אותנו בבגידה מעל כל במה אפשרית".

בהמשך דבריו הציג תכנית למצב החדש שנוצר כתוצאה מההסכם. "כולנו מבינים מה המשמעות של ההסכם הנורא הזה ואין טעם לבכות ולקטר" הסביר. "צריך לאמץ באופן דחוף את התוכנית שלי, כהערכות ומענה למצב החדש שנוצר".

לדבריו, "ישראל חייבת להודיע לארה״ב שאנו לא מקבלים שום לינקיג׳, שום חיבור, בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. אם חיזבאללה ישגר טילים, כטב״מים, רחפנים לעבר ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה ונפגע במרכזי הכובד, פיקוד ושליטה של הארגון - בדאחייה ובבעלבכ. לא יהיה שום מרחב חסינות למחבלים בלבנון".

עוד הציע: "ישראל לא תאפשר התעצמות של חיזבאללה, לא נחכה שהמוצב הקדמי של האיראנים בלבנון יהפוך למפלצת עם עשרות אלפי טילים מדויקים ושאר החימושים המכוונים לתשתיות ומרכזי האוכלוסייה במדינה. כלומר, לא נהסס להנחית מכה מקדימה לכל ניסיון של חיזבאללה להתעצם".

בנוגע ליחס מול איראן, ליברמן הציג משוואה חדשה: "לכל שיגור איראני לעבר ישראל, נגיב בהשמדת האי ח׳ארג ונמל בנדר עבאס. מעכשיו המוסד חייב להתמקד במשימה אחת בלבד - הפלת משטר האייתוללות".

בסיכום ליברמן הציע כי "מערכת הביטחון חייבת להקים דחוף חיל טילים הכולל לפחות 20 אלף טילים בליסטיים וטילי שיוט, כ-30 אלף רחפנים וכטב״מים, כולל כטב״מים ימיים, ו-24 אלף טילי יירוט".