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 מיקי לוי באיום לחברי הממשלה: בקרוב נחזור - ויזמינו אתכם לחקירה 

חילופי דברים קשים נרשמו במשכן בין חבר הכנסת מיקי לוי ליו"ר הקואליציה, אופיר כץ, סביב מינויו העתידי של יואב סגלוביץ' לשר לביטחון פנים. לוי הזהיר: "הוא לא ישכח את מה ששקרה כאן". כץ לא נשאר חייב: "ישר לכלא, אנחנו אנשי ימין"

13:54
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מיקי לוי
מיקי לוי | צילום: פלאש 90

הרוחות בכנסת שוב סוערות: עימות מילולי חריף ויוצא דופן בעוצמתו נרשם בין חבר הכנסת מיקי לוי לבין יו"ר הקואליציה אופיר כץ. חילופי הדברים, שהפכו במהירות לטונים גבוהים, הגיעו על רקע דיונים פוליטיים סביב איוש תפקידים עתידיים בממשלה והתנהלות מערכת אכיפת החוק.

הסערה החלה כאשר ח"כ מיקי לוי התייחס למינויו האפשרי של חבר סיעתו, יואב סגלוביץ', לתפקיד השר לביטחון פנים (המוגדר כיום כשר לביטחון לאומי). לוי שלח אזהרה מפורשת לעבר חברי הקואליציה ואמר: "בקרוב סגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעוללתם".

ערוץ הכנסת
ערוץ הכנסת | צילום: צילום: מיקי לוי מאיים

"מה תעשו לנו? צינוק?" יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, לא נותר אדיש לדברים ותקף בחזרה בציניות: "מה תעשו לנו? צינוק?". בתגובה לכך, לוי החריף את הטון והטיח בכץ משפט שעורר סערה מיידית באולם: "יזמינו אתכם לחקירה".

האמירה הזו של לוי הציתה מחדש את זעמו של כץ, שביקש להציג את הדברים כרדיפה פוליטית מכוונת נגד מחנה הימין. כץ פנה לחברי המשכן ואמר בתסכול: "למה צריך חקירה? ישר לכלא, אנחנו אנשי ימין".

כץ המשיך ותקף את התפיסה לפיה מערכת אכיפת החוק משמשת ככלי פוליטי, והוסיף בציניות עוקצנית: "לשר לביטחון לאומי אסור להתערב בחקירות, עד שסגלוביץ' יהיה השר לביטחון לאומי, ואז מותר. תרשמו לעצמכם".

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