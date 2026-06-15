צבא לבנון קורא לתושבים: "לחכות עם החזרה לערי הגבול"

אחרי שרבים מתושבי דרום לבנון התחילו לחזור לכפרים שפונו בחודש האחרון בהוראת צה"ל, צבא לבנון פרסם כעת (שני) הודעה בה קרא לתושבים להאט את הקצב ולהימנע מחזרה לערי הגבול בשלב הזה.
"לאור ההתפתחויות האחרונות באזור והדיווחים על הפסקת אש אפשרית, הצבא קורא לתושבים לחכות עם החזרה לכפרים ולעיירות הגבול, ולפעול לפי הוראות יחידות הצבא הפרוסות בשטח" נמסר. "זאת כדי להבטיח את שלום התושבים מפני הפרות ותקיפות ישראליות אפשריות".
עוד נאמר כי "פיקוד הצבא מדגיש גם את החשיבות של נקיטת זהירות באזורים שהיו מטרה לתקיפות ישראליות, ולדווח על כל תחמושת שלא התפוצצה ועל כל חפץ חשוד לעמדת הצבא הקרובה ביותר או לכוחות ביטחון אחרים".
כאמור, החל משעות הבוקר פקקי ענק נמתחו בכבישים שמובילים מאזור ביירות וצפונה לכיוון דרום לבנון, בעיקר בכביש החוף הלבנוני שמוביל לצידון ולצור - הערים שפונו בהוראת דובר צה"ל בערבית במהלך המלחמה.
גם בעומק המדינה נרשמה תנועה של חזרה לכפרים. כך למשל הכביש המוביל לנבטיה - העיר השנייה בגודלה בדרום לבנון אחרי צור, שנמצאת למורדות הבופור - החלה להתמלא בשיירות של מכוניות, ברועי צאן ובתושבים שחוזרים הביתה.
תגובות
האם גם אתם מרגישים תחושת ביטחון מטורפת כשהאויב מתארגן מחדש על הגדר שלנו? הממשלה ה"חזקה" שלנו שוב מוכיחה שאין לה שום אסטרטגיה חוץ מלהיגרר להסכמים רופסים שמכתיבים לנו מחו"ל. נראה שהמטרה היחידה של ביבי היא לשרוד עוד שבוע בקואליציה והביטחון שלנו הוא רק המלצה
אתמול בלילה ארזתי תיק חירום נוסף לילדים שלי כי שום דבר פה לא באמת השתנה. כץ ונתניהו מתגאים ב'הרתעה' היסטורית בנאומים חלולים, בזמן שצבא לבנון כבר מנהל את השטח ומחזיר את התושבים שלו לגבול באין מפריע.
כמחנך שמלמד אזרחות, אני מתקשה להסביר לתלמידים שלי איך הגענו למצב שבו ריבונות המדינה מעוצבת בוושינגטון ולא בירושלים. הצהרות הרהב של הדרג המדיני על הגנה אקטיבית מתנפצות מול הסכם כובל שמגביל את חופש הפעולה של צה'ל בצפון.