צבא לבנון קורא לתושבים: "לחכות עם החזרה לערי הגבול"

אחרי שרבים מתושבי דרום לבנון התחילו לחזור לכפרים שפונו בחודש האחרון בהוראת צה"ל, צבא לבנון פרסם כעת (שני) הודעה בה קרא לתושבים להאט את הקצב ולהימנע מחזרה לערי הגבול בשלב הזה.

"לאור ההתפתחויות האחרונות באזור והדיווחים על הפסקת אש אפשרית, הצבא קורא לתושבים לחכות עם החזרה לכפרים ולעיירות הגבול, ולפעול לפי הוראות יחידות הצבא הפרוסות בשטח" נמסר. "זאת כדי להבטיח את שלום התושבים מפני הפרות ותקיפות ישראליות אפשריות".

עוד נאמר כי "פיקוד הצבא מדגיש גם את החשיבות של נקיטת זהירות באזורים שהיו מטרה לתקיפות ישראליות, ולדווח על כל תחמושת שלא התפוצצה ועל כל חפץ חשוד לעמדת הצבא הקרובה ביותר או לכוחות ביטחון אחרים".