תושבי נבטיה לא מפחדים מצה"ל וכבר מתחילים לחזור הביתה

בלבנון לא חיכו הרבה, והתושבים השיעים כבר התחילו לחזור לכפרים שפונו בהוראת צה"ל בחודש האחרון.

פקקי ענק נמתחו בכבישים שמובילים מאזור ביירות וצפונה לכיוון דרום לבנון, בעיקר כביש החוף הלבנוני שמוביל לצידון ולצור - שפונתה בהוראת דובר צה"ל בערבית.

גם בעומק המדינה, נרשמת תנועה של חזרה לכפרים. כך למשל הכביש המוביל לנבטיה - העיר השנייה בגודלה בדרום לבנון אחרי צור, ונמצאת למורדות הבופור, החלה להתמלא בשיירות של מכוניות, ברועי צאן ובתושבים שחוזרים הביתה.

הלבנונים שמו לב שהתקיפות של ישראל הפסיקו אתמול, והאפשרות של כיבוש נבטיה ירד מהפרק.

הגורמים השיעים בלבנון (גם מחוץ לחיזבאללה) כמובן מברכים את האיראנים על ההסכם שלמעשה מחזיר את לבנון להיות מדינת חסות של איראן שמגנה עליה.