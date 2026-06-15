סרוגים
הכניעה כבר בשטח

תושבי נבטיה לא מפחדים מצה"ל וכבר מתחילים לחזור הביתה

בלבנון לא מחכים לאישור רשמי מישראל, ועם ההודעה על ההסכם בין ארה"ב לאיראן, כבישי המדינה מתמלאים בתושבים שחוזרים דרומה לכפרים מהם ברחו עקב התרעות הפינוי של צה"ל

11:36
1 תגובות
תושבי נבטיה לא מפחדים מצה"ל וכבר מתחילים לחזור הביתה
תושבי נבטיה חוזרים הביתה
תושבי נבטיה חוזרים הביתה| צילום: ללא קרדיט

בלבנון לא חיכו הרבה, והתושבים השיעים כבר התחילו לחזור לכפרים שפונו בהוראת צה"ל בחודש האחרון.

פקקי ענק נמתחו בכבישים שמובילים מאזור ביירות וצפונה לכיוון דרום לבנון, בעיקר כביש החוף הלבנוני שמוביל לצידון ולצור - שפונתה בהוראת דובר צה"ל בערבית.

גם בעומק המדינה, נרשמת תנועה של חזרה לכפרים. כך למשל הכביש המוביל לנבטיה - העיר השנייה בגודלה בדרום לבנון אחרי צור, ונמצאת למורדות הבופור, החלה להתמלא בשיירות של מכוניות, ברועי צאן ובתושבים שחוזרים הביתה.

הלבנונים שמו לב שהתקיפות של ישראל הפסיקו אתמול, והאפשרות של כיבוש נבטיה ירד מהפרק.

הגורמים השיעים בלבנון (גם מחוץ לחיזבאללה) כמובן מברכים את האיראנים על ההסכם שלמעשה מחזיר את לבנון להיות מדינת חסות של איראן שמגנה עליה.

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תגובות

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אחד העם
עכשיו

זה בהתאם להבטחות סמוטריץ וכץ שלא ניסוג מלבנון