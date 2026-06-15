דובר צה"ל לשעבר: כך ישראל צריכה להגיב להשפלה בפריז

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו התייחס היום (שני) לאירוע החריג שהתרחש בתערוכת הנשק "יורוסטורי" בפריז, זאת לאחר שנטען כי הנהלת התערוכה חסמה את הביתנים של חברות ישראליות שהגיעו להציג באירוע. בדבריו הציע כיצד ישראל צריכה להגיב להחלטה הצרפתית.

"מול הצעד הבריוני הלילה של ממשלת צרפת, שאטמה ביתנים ישראלים בתערוכת ביטחון בפריז, ישראל צריכה להגיב בעוצמה" אמר בניהו. לדבריו, צריכה לנקוט בשלושה צעדים: "א. לקרוא לשגריר הצרפתי לבירור ונזיפה. ב. לקרוא ארצה את שגרירנו בפריז להתייעצויות. ג. למנוע השתתפות צרפתית בכנסים ותערוכות בישראל בשנתיים הקרובות". בניהו הוסיף וקרא לישראל "להבין שהמהלך הצרפתי איננו פוליטי, אלא כלכלי בהחלטת מקרון כדי לפגוע במכירות הנשק הישראליות ולקדם צרפתיות, ולהמשיך לנקנק אותם בכל מכרז בכל מדינה".

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כאמור, הבוקר משרד הביטחון דיווח כי הנהלת התערוכה הבינלאומית חסמה באמצעות לוחות עץ את ביתניהן של תעשיות ביטחוניות ישראליות שהגיעו להציג באירוע. במשרד הביטחון הדגישו כי הצעד הקיצוני ננקט "על אף שהתעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמל״ח הגנתי בלבד".

לפי משרד הביטחון, "מדובר בצעד ציני, לא שיוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית, שאיכותה מוכחת מידי יום ברחבי המזרח התיכון".

למרות ניסיונות החסימה הפיזיים בפריז, בישראל הבהירו כי אין בכוונתם לסגת מהזירה הבינלאומי: "משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, למרות הנסיונות הצרפתיים להסתיר מהעולם את העליונות הטכנולוגית הישראלית".