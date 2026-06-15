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חדשות צבא ובטחון

השפלה בפריז: הצרפתים הקימו "חומות עץ" כדי להסתיר את הנשק הישראלי

סערה נוספת בתערוכת הנשק היוקרתית "יורוסטורי" בפריז: הנהלת התערוכה חסמה את דוכניהן של חברות ביטחוניות ישראליות, על אף שעמדו בדרישות המוקדמות והציגו אמל"ח הגנתי בלבד. משרד הביטחון תוקף בחריפות: "צעד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע שנועד להדיר את הטכנולוגיה הישראלית"

10:23
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אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון.
אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון. | צילום: צילום: קיר העץ

משרד הביטחון פרסם הבוקר הודעה חריפה המגנה את התנהלות מארגני תערוכת הנשק הבינלאומית "יורוסטורי" (Eurosatory) בצרפת. על פי הדיווח, הנהלת התערוכה חסמה הלילה באמצעות לוחות עץ את ביתניהן של תעשיות ביטחוניות ישראליות שהגיעו להציג באירוע.

במשרד הביטחון מדגישים כי הצעד הקיצוני ננקט "על אף שהתעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמל״ח הגנתי בלבד". המהלך מגיע בהמשך למגבלות המוקדמות שהטילו הצרפתים על המשלחות מישראל, שכללו איסור על הקמת ביתן לאומי רשמי והגבלת התצוגה למערכות הגנה בלבד.

אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון. (צילום: קיר העץ)
משרד הביטחון
משרד הביטחון| צילום: צילום: קיר העץ

"מדובר בצעד ציני, לא שיוויוני ולא מפתיע", מסרו בדוברות משרד הביטחון, "שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית, שאיכותה מוכחת מידי יום ברחבי המזרח התיכון".

למרות ניסיונות החסימה הפיזיים בפריז, במשרד הביטחון מבהירים כי אין בכוונתם לסגת מהזירה הבינלאומית ומוסרים: "משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, למרות הנסיונות הצרפתיים להסתיר מהעולם את העליונות הטכנולוגית הישראלית". לדיווח צורפו חומרי וידיאו ותמונות המתעדים את המצב בביתנים החסומים.

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