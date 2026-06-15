מגיעים לפשרה בליכוד: שרות שאינן ח"כיות יתמודדו במחוזות

בליכוד מתנהל בימים האחרונים דיון פנימי סביב האפשרות לבטל את הפריימריז לקראת הבחירות הבאות ולהעביר את סמכות הרכבת הרשימה לכנסת לוועדה ייעודית. לפי גורמים במפלגה, הרעיון עלה במסגרת המגעים סביב היקף השריונים שמבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכעת צובר תאוצה בקרב בכירים בליכוד כך פורסם בוואלה.

גורם שנכח בפגישה שקיים נתניהו עם ראשי ערים מטעם הליכוד טען כי ראש הממשלה מעריך בשלב זה שהסיכויים למהלך עומדים על "50:50". במפלגה מעריכים כי אם התוכנית תצא לפועל, ניתן יהיה לעצב מחדש את רשימת הליכוד לכנסת ואף להביא להחלפתם של עד שמונה חברי כנסת מהרשימה הנוכחית.

במסגרת הדיונים נשקל גם שינוי במיתוג המהלך, כך שבמקום "ועדה מסדרת" ייעשה שימוש במונח המרוכך יותר "ועדה מייעצת". עם זאת, בליכוד מודים כי השאלה המהותית נותרת בעינה: האם את רשימת המפלגה יקבעו המתפקדים או בכירי המפלגה.

לפי גורמים בליכוד, נתניהו פועל להשגת הבנות עם מוקדי הכוח המרכזיים במפלגה, בהם השרים חיים כץ וישראל כץ, חבר הכנסת דוד ביטן והשר מיקי זוהר. ההערכה היא כי אם יובטח שמעמדם ואנשיהם לא ייפגעו, ההתנגדות למהלך תהיה מוגבלת.

במקביל נבחנים גם שינויים בכללי ההתמודדות במקרה שיתקיימו פריימריז. בין היתר נבדקת אפשרות לאפשר לחברות כנסת מכהנות שאינן שרות להתמודד במשבצות המחוזיות. לפי הדיווח, מהלך כזה עשוי לסייע לחברת הכנסת אתי עטייה, הנחשבת למקורבת לשר חיים כץ.

שם נוסף שעלה בדיווח הוא של השרה עידית סילמן שאינה מכהנת כיום כחברת כנסת בעקבות החוק הנורווגי, לפי הדיווח היא בחנה אפשרות להתפטר מהממשלה כדי להתמודד במחוז השפלה אם יאושרו השינויים המוצעים. אך היא הכחישה אותו ומסרה לוואלה שהיא "תתמודד כרגיל בפריימריז".

מלשכתו של חיים כץ נמסר בתגובה: "אין אמת בטענה. להד"ם".

בליכוד מעריכים כי בימים הקרובים תתקבל ההכרעה האם לקיים את הפריימריז כמתוכנן או לבחור במסלול חלופי לקביעת רשימת המפלגה לכנסת הבאה.