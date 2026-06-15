הח"כים החרדים מאיימים להפיל את החוקים שחשובים לקואליציה

נתניהו נכשל גם מול החרדים. יום שני הוא היום בו מצביעים בכנסת בהצעות החוק של הקואליציה, והסיעות החרדיות נדהמו לגלות את הכוונה להוריד מסדר היום את חוק המעונות.

החוק שנועד לעקוף את הסנקציות שהטילה היועמ"שית על משתמטים בקבלה למעונות יום מפוקחים (ומוזלים) וסבסוד השהות בהם, הפך לצורך עבור החרדים שמנסים לקושש הישג לקראת פיזור הכנסת.

אלא שבקואליציה מתנגדים להצעת החוק שמטיבה עם המשתמטים החרדים מגיוס, ומנסים להוריד אותו מסדר היום.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני העביר מסר ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי אם חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה - הסיעות החרדיות לא יתמכו בשאר הצעות החוק של הקואליציה ובהן חוק ועדת חקירה לאומית, של אריאל קלנר - שגם אמור לעלות היום לקריאה ראשונה.

האיום עצמו ממשי, כי ימיה של הכנסת ספורים, ובקואליציה רוצים להספיק כמה שיותר חוקים עד לפיזור, בפרט בחוקים לקריאה ראשונה - אותם אפשר להמשיך בחקיקה גם בכנסת הבאה באמצעות "רציפות". חוקים שלא עברו קריאה ראשונה, יצטרכו להתחיל את כל הליך החקיקה מחדש.

בינתיים אין הסכמות, אבל באגודת ישראל, החלק החסידי ביהדות התורה לועגים לליטאים ואומרים כי "נתניהו צוחק על דגל התורה".

בכלל הדחיינות של נתניהו בלא לקבל החלטה בשום נושא, מתפוצצת לו בפנים, גם בחוק הגיוס שלא עובר, כעת גם בחוק המעונות ועוד לא אמרנו כלום על חוק יסוד לימוד תורה שעבר רק בקריאה טרומית.