אחרי 841 ימים: תפנית בחיפושים אחרי היימנוט קסאו

תעלומת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מסרבת לרדת מסדר היום, וכעת, בחלוף 841 ימים מאז שנראתה לאחרונה, נפתח גל חסר תקדים בניסיון להביא לפריצת דרך בחקירה. משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית העלו הבוקר (שני) קמפיין פרסום רחב היקף, הקורא לכל מי שמחזיק בבדל מידע שעשוי להוביל למציאתה – לפנות באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל.

הקמפיין החדש, שעלה בשלטי חוצות ברחבי הארץ ובאתרי החדשות המובילים, מבוסס על צעד טכנולוגי יוצא דופן: דמותה של היימנוט שוחזרה והונפשה באמצעות כלי בינה מלאכותית (AI). במסגרת זו, הופק סרטון וידאו קצר ומצמרר שבו נראית דמותה המונפשת כשהיא מתקרבת אל המסך ומקישה עליו באצבעותיה, במטרה לייצר חיבור רגשי ישיר ומהיר עם הצופים.

מאות אלפי שקלים ופרס כספי למסייעים

המהלך המסיבי, שיוצא לפועל בתיאום מלא ואישור של בני המשפחה, ממומן על ידי משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, אשר הקצו מאות אלפי שקלים לצורך הרצת המודעות והשילוט. על ביצוע הקמפיין וההפקה הטכנולוגית אחראי משרד הפרסום Web3.

במודעות שמופצות מהבוקר בולט הכיתוב החד-משמעי: "חייבים למצוא את היימנוט. אם יש לכם מידע - התקשרו 100 למשטרה. פרס כספי יינתן למי שהמשטרה תקבע שמסר מידע שהוביל למציאת היימנוט". גורמי המקצוע מקווים כי הצעד הנוכחי, יחד עם התמריץ הכספי, יניעו אזרחים להיזכר בפרטים שנשכחו או להציף מידע שטרם הגיע לידי החוקרים.

אין קצה חוט בתעלומה

היימנוט קסאו הייתה בת 9 בלבד כאשר נראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024 במרכז הקליטה שבו התגוררה בצפת. מאז אותו יום נעלמו עקבותיה כאילו בלעה אותה האדמה.

למרות חודשים ארוכים של חיפושים נרחבים ואינטנסיביים בשטח, שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים מיוחדים ויחידות כלבנים, ומול חקירה מאומצת ורגישה שמנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, נכון לשעה זו עדיין אין בידי כוחות הביטחון קצה חוט ממשי שיכול להצביע על מקום הימצאה או על שאירע לה.

לאורך כל התקופה הקשה, משפחת קסאו נמצאת בליווי מקצועי וכלכלי צמוד ועטוף של אנשי הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה. כעת, כשהתעלומה נותרת פתוחה ומכאיבה, הגופים הרשמיים יחד עם המשפחה קוראים שוב לציבור הרחב לפתוח את העיניים והלב, להירתם למאמץ המשותף ולסייע בכל פיסת מידע.