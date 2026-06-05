אחותה של היימנוט קסאו: מתקשרים אמרו לנו מה קרה לה

ירוס קסאו, אחותה של הילדה היימנוט קסאו, מדברת על החלומות שמסרבים להרפות וחושפת מה המתקשרים אמרו להם שעלה בגורלה

ירוס קסאו, אחותה של הילדה היימנוט קסאו שנעלמה ומאז משפחתה מנהלת מאבק עיקש ומיוסר כדי למצוא אותה, מעניקה ראיון קורע לב לעיתון "ישראל היום". בראיון חושפת ירוס את ההתמודדות המשפחתית היומיומית עם חוסר הוודאות המשתק, את החלומות המלווים אותה ואת התחושות הקשות שנותרו ללא מענה.

"אני מאמינה שהיא עדיין בחיים, ושמישהו חטף אותה", שיתפה ירוס בכאב. "אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. בחלומות היא חוזרת הביתה ונראית כמעט אותו דבר, אבל מבוגרת יותר. אני שואלת אותה 'מי לקח אותך?', אבל היא לא עונה, אז אני מספרת לה על הזמן שעבר מאז נעלמה, כמה היה לנו קשה ואילו מאמצים עשינו כדי למצוא אותה".

"התעוררתי בבהלה והגוף שלי רעד"

לצד חלומות התקווה על חזרתה הביתה, ירוס מתארת גם חלומות בלהה קשים, אשר הושפעו באופן ישיר מאנשים שניסו לנצל את המצב הרגיש של המשפחה. "היו גם פעמים שחלמתי שפגעו בה. זה קרה בעיקר אחרי שמתקשרים אמרו לאמא דברים קשים", היא מספרת.

"אחת אמרה שקשרו אותה ועשו לה דברים, וזה הופיע אצלי בחלום, וגרם לי לחרדות. התעוררתי בבהלה והגוף שלי רעד. לא הצלחתי להירגע במשך זמן רב".

החיים בצל החשד וחוסר הוודאות

היעדר קצה חוט בפרשה מותיר את בני המשפחה במצב שבו הם נאלצים לחשוד בסביבתם הקרובה, מבלי לדעת למי להפנות את האצבע המאשימה. "אין לנו מושג מי עשה את זה. אנחנו לא מסוכסכים עם אף אחד", מבהירה ירוס. "היימנוט בטוח לא הכירה את החוטף שלה. בכל פעם שחזרתי הביתה מהפנימייה הסתכלתי מסביב, כי לא הכרתי את כל האנשים במרכז ולא ידעתי במי מהם אני צריכה לחשוד".

את הראיון חותמת ירוס בתיאור המציאות הקשה והתחושה שהזמן של המשפחה נעצר מלכת, בעוד כולם סביבם ממשיכים בשגרת חייהם. "מה קרה לה? איך קרה לה? אין לנו תשובות לכלום", היא אומרת בייאוש.

"כל צלצול טלפון וכל דפיקה בדלת מקפיצים אותנו, כי אולי זה קשור אליה. אין לי מי שייתן לי תשובות, שייקח אחריות. אולי, אם נדע מה באמת קרה לה, נוכל להתחיל לחזור לחיים. עד אז אנחנו תקועים".