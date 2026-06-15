מעיין אדם זועקת: "מחר זו אחותכן"

ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן ממשיך לעורר תגובות סוערות בציבוריות הישראלית. מי שיוצאת למתקפה חריפה וכואבת במיוחד היא אשת התקשורת ומגישת הטלוויזיה מעיין אדם, ששכלה את אחותה מפל ז"ל בטבח שבוצע במסיבת הנובה ברעים.

בסטורי נוקב שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה (כפי שניתן לראות בקובץ image_bc2663.jpg), הביעה אדם זעזוע עמוק מהוויתורים האמריקאיים והמשמעות שלהם עבור משפחות השכול ועתיד המדינה.

"לשלם לראש הנחש השפל"

"ארצות הברית של אמריקה מציעה כסף לאיראן שלא תתקוף ותחתום הסכם וגם פיצוי על המלחמה", כתבה אדם בפתיחת דבריה, כשהיא מתקשה לעכל את הדיווחים המדיניים. "קראתן נכון. המעצמה של העולם מתחננת על נפשה 'די'. אפילו מוכנה לשלם לראש הנחש השפל".

בהמשך, קישרה אדם את המהלך המדיני ישירות לטרגדיה האישית שלה ושל מאות משפחות בישראל: "לאדריכלי ה-7 באוקטובר, למי שתכנן והוציא לפועל את הרצח של אחותי. יצאנו להשמיד אותם וחזרנו עם הזנב בין הרגליים. הטרור שולט בעולם היום יותר מאי פעם".

"אנחנו נקבור עוד הרבה ילדים"

אדם לא חסכה בביקורת גם כלפי המנהיגים, הן בוושינגטון והן בירושלים, על האופן שבו מתנהלת המערכה האסטרטגית מול ציר הרשע.

"טראמפ נמושה וביבי מנהל את המלחמה הזאת ביותר סלחנות ועדינות מהקיצוניים שבשמאל", תקפה אדם נחרצות, וחתמה בתחזית קודרת ומצמררת לגבי העתיד לבוא במידה וההסכם אכן ייצא לפועל כמתוכנן: "ואנחנו? אנחנו נקבור עוד הרבה ילדים. מחר זו אחותכן".