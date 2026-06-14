"בלי הברזות": מעיין אדם מחפשת עזרה דחופה

מיזם חדש או סתם שגרה לחוצה? מעיין אדם העלתה היום (ראשון) סטורי לחשבון האינסטגרם שלה ובו היא מבהירה בדיוק מה היא מחפשת, ולא, היא לא מתכוונת להתפשר.

אדם מחפשת בייביסיטר לבנותיה הקטנות תבור וקדם, לימים א' עד ה' החל מהשעה 16:00 למשך שלוש שעות ברוטציה קבועה, בשכונת היוקרה רמת אביב ג'. מעבר לניסיון ואהבה לילדים, אדם הדגישה באותיות קידוש לבנה דרישה אחת ברורה: "מוסר עבודה (לא מהמבריזניות)". נראה שלכוכבת נמאס מהברזות של הרגע האחרון, והיא פתחה תיבת פניות מיוחדת כדי לסנן את המועמדות. חושבות שיש לכן את זה?