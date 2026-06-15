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תיעוד מדהים: צבי שועט כמעט דורס חוגלה ו-10 אפרוחים

אירוע חריג תועד בפארק עמק הצבאים בירושלים, כאשר צבי שועט כמעט דרס חוגלה ו-10 אפרוחים - שניצלו ברגע האחרון על ידי האם. צפו בתיעוד

09:46
1 תגובות
עמק הצבאים
עמק הצבאים | צילום: החברה להגנת הטבע

בימים אלה, פארק עמק הצבאים, על שם ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל - פארק טבע עירוני, השייך לעיריית ירושלים ומנוהל על ידי החברה להגנת הטבע - מתמלא באפרוחי חגלת הסלעים.

אפרת יגור, האחראית על עדר הצבאים שבפארק, מטעם החברה להגנת הטבע, תיעדה אתמול (ראשון), באמצעות מצלמות מעקב, המשמשות לניטור ומחקר בפארק, רגע דרמטי: אימא חגלה ו–10 מאפרוחיה, מנסים לעבור באחד השבילים בעמק, כשלפתע אחד הצבאים מגיע בריצה מהירה וחוצה את השביל שבו התכוונו החוגלות לעבור.

האימא ועשרת אפרוחיה מיד עשו אחורה פנה, נתנו לצבי לעבור - ורק אחרי שראו כי השטח פנוי, חצו אותו בבטחה.

צפו בתיעוד:
האירוע בפארק עמק הצבאים
האירוע בפארק עמק הצבאים| צילום: צילום: החברה להגנת הטבע

"החגלה היא התרנגולת הישראלית המקורית" הסביר עמיר בלבן, מנהל תחום הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע ומומחה להתנהגות של חיות בר בטבע. "בתחילת הקיץ, האפרוחים מלווים את הנקבה, בשבילי העמק, בחיפוש אחרי זרעים וחרקים קטנים".

"בעשב, בשיחים ובשמים, אורבים לאפרוחים סכנות רבות - זעמנים רעבים, עופות דורסים ואפילו חתולי בית מתפראים" הוסיף. "השנה, בזכות העשב הגבוה, יש להם הרבה מסתור וזה מגדיל את סיכויי השרידות שלהם. אבל העשב הגבוה, גם מגביל את שדה הראייה של האפרוחים, מה שמקשה על חציית שבילי הצבאים. בצפון העמק, פועלת הרווקייה הגדולה - הרבה צבאים צעירים, חסרי מנוח, שרצים כל הזמן, אחד אחרי השני, מה שהופך את השבילים בפארק, לאתגר חצייה של ממש".

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תגובות

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1
יוחנן
לפני 28 דקות

איזה כותרת דרמטית... סה"כ סוג של תרנגולת בר, לא נדירה במיוחד