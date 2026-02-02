צבי בעמק הצבאים בירושלים תועד כשהוא נעמד על רגליו האחוריות ואוכל פרחי שקד ישירות מהעץ – רגע נדיר שממחיש יצירתיות והסתגלות של חיות בר בלב העיר

בפארק עמק הצבאים בירושלים תועד לאחרונה רגע יוצא דופן: צבי שנעמד על רגליו האחוריות, נמתח לגובה ופשוט התחיל לאכול פרחי שקד ישירות מהעץ. לא בגלל רעב, אלא בגלל חוסר סבלנות.

צפו בצבי אוכל את פרחי השקד

הסרטון, שצולם באמצעות מצלמת שביל, מציג מחזה נדיר ומרהיב: במקום להמתין כהרגלם לפרחים שנושרים לקרקע, הצבי בחר לקצר תהליכים ולשלב בין גמישות, כוח ותעוזה, כדי להגיע בעצמו אל ה"קינוח" האהוב עליו.

"הם מחכים לרוח, ואז מתנפלים"

לדברי אפרת יגור, האחראית מטעם החברה להגנת הטבע על עדר הצבאים בפארק עמק הצבאים ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, הצבאים מכירים היטב את העונה. "כשהשקדיות פורחות, הצבאים מחכים כל יום, בשעות אחר הצהריים, מתחת לעצים. ברגע שיש רוח והפרחים מתחילים ליפול, הם פשוט מתנפלים עליהם".

בדרך כלל, הם לא נוגעים בעצים עצמם. הם סבלניים, מחכים, ויודעים שהטבע יעשה בשבילם את העבודה. אבל הצבי שבסרטון? כנראה פחות בקטע של לחכות.

חריג, אבל מרהיב

לפי יגור, מדובר בהתנהגות חריגה יחסית. הצבאים לרוב אינם מתרוממים לגובה כזה, ובוודאי לא כדי לקטוף פרחים חיים מהעץ. דווקא משום כך, התיעוד מעורר התפעלות.

זה לא רק רגע חמוד, אלא הצצה נדירה ליכולת ההסתגלות והיצירתיות של חיות הבר, גם בתוך מרחב עירוני.

טבע בלב העיר

פארק עמק הצבאים, שבבעלות עיריית ירושלים ומנוהל על ידי החברה להגנת הטבע, הוא אחד המוקדים היחידים בארץ שבהם ניתן לצפות בעדר צבאים חופשי – ממש בלב עיר סואנת. ובין שבילי ההליכה, עצי השקד והמצלמות הנסתרות, הטבע ממשיך לכתוב סיפורים, לפעמים גם עם קצת אקרובטיקה.